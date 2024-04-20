В Одессе и на Херсонщине попадание в объекты критической инфраструктуры, в Николаевской области погибла женщина: как прошли сутки в регионах

Армия страны-агрессора атаковала Украину ракетами разных типов, в том числе баллистикой. Из-за обстрелов есть раненые и погибшие в нескольких областях Украины. Запорожская область была обстреляна 291 раз, а жители Сумщины слышали 57 взрывов.

ПВО уничтожила две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных БПЛА

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 20 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА - два "Орлан-10" и один "Суперкам".

Враг обстрелял Харьковщину из артиллерии и минометов

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, за сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано. Однако артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов области: Синьковка, Петропавловка и другие. Авиационным обстрелам подвергся н.п. Сеньково.

В частности, в с. Слобожанское в результате обстрела под завалами в хозяйственном здании оказался мужчина. Проведены аварийно-спасательные работы, мужчина обошелся без травм.

В результате обстрела КАБ в с. Сеньково повреждено здание бывшей амбулатории Сеньковской общей практики и семейной медицины и частный дом.

Армия страны-агрессора 291 раз ударила по Запорожской области

В течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В частности, враг нанес 5 авиационных ударов по Роботиному, Малой Токмачке и Новоандреевке.

32 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Роботино. 252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 22 сообщения о разрушениях жилья. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области четверо раненых из-за вражеских обстрелов

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Марьинской общине Покровского района 1 человек ранен в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Ильинка. В Украинске Селидовской общины ранен человек, повреждено 7 многоэтажек. В Мирнограде повреждены 3 админздания.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Ямполевка и Терны, в Константиновской - Маркове и Ступочки. 1 человек ранен в Дружковке.

В Нью-Йорке Бахмутского района ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.

По Днепропетровщине враг бил из артиллерии и БпЛА

Вечером агрессор ударил дроном неустановленного типа по Зеленодольской общине Криворожского района. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ночью оккупанты атаковали Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии и БпЛА по Никополю. Артобстрел пережила и Марганецкая община. Последствия выясняются. Люди не пострадали.

Утром подразделение ПВК "Восход" уничтожило над Новомосковским районом вражескую ракету. Из-за падения обломков загорелось хозяйственное сооружение. Огонь уже потушили. Повреждены также частный дом и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

В Херсонской области попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Надднепрянское, Зеленовку, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинку, Берислав, Михайловку, Кизомис, Громадное, Антоновку, Одрадокаменку, Станислав и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

Одесса была атакована баллистикой

"Российские террористы продолжают ракетный террор Одесщины. С самого утра враг несколько раз атаковал наш регион. На рассвете две ракеты Х-59 уничтожили наши силы ПВО", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что затем российские войска атаковали Одессу баллистикой. Поражён объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

В Николаевской области погибла женщина, два человека получили ранения

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в результате вчерашней атаки в с. Солончаки погибла женщина. Ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина. В настоящее время оба раненых находятся в больнице, состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Также был поврежден жилой дом.

Кроме того, враг нанес артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины, обстрелам подверглась также акватория Очаковской общины.

В Сумской области прозвучало 57 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Краснопольская общины.