В Одесі та на Херсонщині влучання в об’єкти критичної інфраструктури, на Миколаївщині загинула жінка: як пройшла доба у регіонах

Армія країни-агресора атакувала Україну ракетами різних типів, в тому числі балістикою. Через обстріли є поранені і загиблі в декількох областях України. Запорізька область була обстріляна 291 раз, а жителі Сумщини чули 57 вибухів.

ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні БпЛА

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам".

Ворог обстріляв Харківщину з артилерії та мінометів

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за добу ударів по м. Харків не зафіксовано. Однак артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Сенькове.

Зокрема, у с. Слобожанське внаслідок обстрілу під завалами в господарчій споруді опинився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні робіти, чоловік обійшовся без травм.

Внаслідок обстрілу КАБ у с. Сенькове пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок.

Армія країни-агресора 291 раз вдарила по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине. 252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки,Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій області четверо поранених через ворожі обстріли

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району 1 людина поранена у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Іллінка. В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок. У Мирнограді пошкоджено 3 адмінбудівлі.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Ямполівка і Терни, у Костянтинівській — Маркове і Ступочки. 1 людина поранена у Дружківці.

У Нью-Йорку Бахмутського району поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

По Дніпропетровщині ворог бив з артилерії та БпЛА

Ввечері агресор вдарив дроном невстановленого типу по Зеленодольській громаді Криворізького району. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вночі окупанти атакували Нікопольщину. Вгатили з важкої артилерії й БпЛА по Нікополю. Артобстріл пережила й Марганецька громада. Наслідки з'ясовуються. Люди не постраждали.

Вранці підрозділ ПвК "Схід" знищив над Новомосковським районом ворожу ракету. Через падіння уламків зайнялася господарська споруда. Вогонь вже приборкали. Пошкоджені також приватний будинок і два авто. Загиблих та постраждалих немає.

У Херсонській області влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін

Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Через російську агресію одна людина загинула.

Одеса була атакована балістикою

"Російські терористи продовжують ракетний терор Одещини. З самого ранку ворог декілька разів атакував наш регіон. На світанку дві ракети Х-59 знищили наші сили ППО", - повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він зазначив, що потім російські війська атакували Одесу балістикою. Уражено обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Миколаївській області загинула жінка, двоє людей отримали поранення

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, внаслідок вчорашньої атаки у с. Солончаки загинула жінка. Поранення отримали 14-річний хлопчик та літній чоловік. На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок.

Крім того, ворог завдав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади, обстрілів зазнала також акваторія Очаківської громади.

На Сумщині пролунало 57 вибухів

Вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 57 вибухів. Обстріли зазнали Сумська, Миколаївська, Краснопільська громади.