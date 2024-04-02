В результате атаки РФ в Кировоградской области поврежден объект энергетики, в Днепре из-за падения обломков есть разрушения: ситуация в регионах

В ночь на 2 апреля российская армия атаковала Украину с юга ударными беспилотниками. Оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры Днепропетровской и Кировоградской областей.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

ПВО уничтожило 9 из 10 вражеских "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской области.

В Кировоградской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, этой ночью оккупанты в очередной раз направили "шахеды" на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Кировоградщины.

В Кировоградской области во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Там вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждение объекта энергетики во время ночной дроновой атаки в Кировоградской области также подтвердил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его словам, информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

В Днепре повреждены двухэтажное здание и пожарная часть

Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 9 шахедов – в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно погасили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал.

Из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках, повреждено авто. Задело высоковольтную линию электропередач. Пострадавшей женщине предоставили необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.

Кроме того, утром русская армия несколько раз ударила по Никопольщине – артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине.

Армия РФ обстреляла около 15 населенных пунктов Харьковщины

Российская армия за прошедшие сутки произвела обстрелы около 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, под авиаударами находились Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина.

В Купянске в результате удара КАБ был поврежден частный дом.

Также россияне обстреляли Липцы Харьковского района.

В результате обстрела Куриловки Купянского района горели частные жилые дома.

Кроме того, в результате серии обстрелов Волчанска повреждены частные дома, забор, хозяйственные постройки. Ранена 27-летняя женщина.

Также россияне ударили из ЗРК С-300 по Люботину, повреждено здание.

Армия РФ сбросила КАБ на Купянск. Повреждены трибуна стадиона, раздевалка, частные дома, многоквартирный дом. Ранена 57-летняя женщина.

В Херсонской области двое раненых

Как сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки россияне обстреливали Берислав, Янтарное, Днепровское, Кизомыс, Антоновку, Садовое и Херсон.

Повреждены многоэтажка и четыре частных дома.

"Зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет", - отметил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Враг нанес более 350 ударов по Запорожской области

В течение суток враг нанес 353 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

3 авиационных удара военнослужащие РФ нанесли по Малой Токмачке и Роботиному. 26 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

Еще 10 РСЗО-обстрелов пришлись по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному, Новояковловке.

314 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Вербового.

За сутки поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты ударили по приграничью Сумщины

Ночью и утром враг четырежды обстрелял приграничные территории и населенные пункты Сумщины. Об этом в Facebook сообщила Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов из минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от обстрелов потерпали Хотинская (2 взрыва), Новослободская (1 взрыв), Эсманьская (4 взрыва), Середино-Будская (3 взрыва) общины.

В Николаевской области повреждены частные дома и ЛЭП

Как сообщает Николаевская областная государственная администрация, россияне совершили обстрел Солончаков, повреждены жилые частные дома, линия электроснабжения и проводная подача интернета.

Также вчера, 1 апреля, обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Кроме того, враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской общине.