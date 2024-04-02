Внаслідок атаки РФ на Кіровоградщині пошкоджено об'єкт енергетики, у Дніпрі через падіння уламків є руйнування: ситуація у регіонах

У ніч на 2 квітня російська армія атакувала Україну з півдня ударними безпілотниками. Окупанти цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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ППО знищила 9 з 10 ворожих "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, вночі окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.

На Кіровоградщині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Як повідомили у Силах оборони півдня України, цієї ночі окупанти вчергове скерували "шахеди" на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Кіровоградщини.

На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Пошкодження об‘єкта енергетики під час нічної дронової атаки на Кіровоградщині також підтвердив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, інформація про постраждалих на даний час не надходила.

У Дніпрі пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

Через вечірню атаку на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках. Понівечене авто. Зачепило високовольтну лінію електропередач. Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

Крім того, вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді.

Армія РФ за добу обстріляла близько 15 населених пунктів Харківщини

Російська армія минулої доби здійснила обстріли близько 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під авіаударами перебували Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Купʼянськ, Садове, Табаївка, Чернещина.

У Куп'янську внаслідок удару КАБ був пошкоджений приватний будинок.

Також росіяни обстріляли Липці Харківського району.

Внаслідок обстрілу Курилівки Куп‘янського району горіли приватні житлові будинки.

Крім того, внаслідок серії обстрілів Вовчанська пошкоджені приватні будинки, паркан, господарчі споруди. Поранена 27-річна жінка.

Також росіяни вдарили із ЗРК С-300 по Люботину Харківського району. Пошкоджена будівля.

Армія РФ скинула КАБ на Куп’янськ. Пошкоджені трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранена 57-річна жінка.

На Херсонщині двоє поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби росіяни обстрілювали Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове, Львове і Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка і чотири приватні будинки.

"Зафіксовані влучання в господарчу споруду та газопровід. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає", - зауважив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Ворог завдав понад 350 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби ворог завдав 353 удари по 8 населених пунктах Запорізької област, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

3 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному. 26 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Ще 10 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному, Новояковлівці.

314 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.

За добу надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти вдарили по прикордонню Сумщини

Уночі та зранку ворог чотири рази обстріляв прикордонні території та населені пункти Сумщини. Про це у Фейсбуці повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілів зазнали Хотінська (2 вибухи), Новослобідська (1 вибух), Есманьська (4 вибухи), Середино-Будська (3 вибухи) громади.

На Миколаївщині пошкоджені приватні будинки та ЛЕП

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, росіяни здійснили обстріл Солончаків, пошкоджені житлові приватні будинки, лінія електропостачання і дротова подача інтернету.

Також учора, 1 квітня, обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Крім того, ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді.

На Донеччині пошкоджені будинки

За добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 двоповерхівки, а у Лиманській громаді зруйновано будинок у Торському, пошкоджено 3 будинки в Зарічному і 4 в Закітному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 6 будинків у Віролюбівці і 1 у Стінках.

У Торецьку пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.