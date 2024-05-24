В Харькове из-за попадания ракеты С-300 в типографский цех погибли 7 человек, по Запорожской области нанесено 376 ударов: как прошли сутки в регионах

Армия РФ попала ракетой в цех печатного предприятия в Харькове, обстреляла населенные пункты Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской областей. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Враг попал ракетой С-300 в типографский цех в Харькове, 7 человек погибли

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела С-300 горел цех печатного предприятия. Погибли 7 человек, пострадал 21 человек.

Кроме того, в с. Куриловка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В с. Редкодуб Купянского района из-за обстрелов погиб 1 человек. В поселке Приколотное Купянского района в результате вражеского авиационного обстрела КАБ ранена женщина. В с. Кондрашовка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка и гараж. Два человека травмированы. Один человек погиб.

В с. Рясне Богодуховского района в результате обстрела вражеским БПЛА травмирован 11-летний юноша. В с. Золочев Богодуховского района в результате вражеских обстрелов повреждено 25 домов.

В г. Дергачи в результате обстрела повреждены 11 домов. Пострадали 8 человек.

В г. Люботин из-за обстрелов повреждены окна в домах, гражданские транспортные средства. Пострадали 10 человек.

Россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Марьинской общине Покровского района из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Звездное. В Кураховской общине повреждены 4 дома и промзона в Кураховке, дом и админздание в Остром; 2 управляемые авиабомбы враг сбросил на Курахово.

В Лимане Краматорского района поврежден инфраструктурный объект, обстреляны окрестности Константиновской общины.

В Торецке Бахмутского района ранены 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и 3 админздания. В Нью-Йорке повреждены 33 частных дома. В Северске повреждены 3 дома и 2 нежилых здания.

Оккупанты 376 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 376 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, один мужчина погиб во время вражеской атаки по Пологовскому району.

Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Также враг нанес 4 авиационных удара по Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполю.

130 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 23 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе. 219 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилья.

Армия РФ обстреляла Никопольщину дронами-камикадзе

"Вторая ночь подряд в области прошла тихо. Во всех городах, селах и поселках - без атак", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он рассказал, что уже с самого утра враг снова целит по Никопольщине. Несколько раз он ударил по райцентру дронами-камикадзе. Из артиллерии обстрелял Марганецкую общину.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Предварительно двое пострадавших. Повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто. Какой еще ущерб нанесли оккупанты, сейчас уточняется.

Враг попал в заведение культуры в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Золотая Балка, Львово, Осокоровка, Тягинка, Инженерное, Ивановка, Велетенское, Белозерка, Антоновка, Никольское, Новотягинка, Приднепровское и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в заведение культуры.

Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

Россияне обстреляли одну общину в Николаевской области

За минувшие сутки враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

В Сумской области прогремели 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская и Зноб-Новгородская общины.