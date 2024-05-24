У Харкові через влучання ракети С-300 в друкарський цех загинуло 7 людей, по Запорізькій області завдано 376 ударів: як минула доба у регіонах

Армія РФ влучила ракетою в цех друкарського підприємства в Харкові, обстріляла населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Дніпропетровської областей. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі і поранені.

Ворог влучив ракетою С-300 в друкарський цех у Харкові, 7 людей загинуло

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу С-300 горів цех друкарського підприємства. Загинуло 7 осіб, постраждала 21 особа.

Крім того, у с. Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У с. Рідкодуб Куп'янського району через обстріли загинув 1 чоловік. У селищі Приколотне Куп‘янського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ поранена жінка. У с. Кіндрашівка Куп‘янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж. Дві людини травмовані. Одна людина загинула.

У с. Рясне Богодухівського району внаслідок обстрілу ворожим БПЛА травмовано 11-річного юнака. У с. Золочів Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 25 будинків.

У м. Дергачі внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будинків. Постраждали 8 осіб.

У м. Люботин через обстріли пошкоджено вікна в будинках, цивільні транспортні засоби. Постраждали 10 осіб.

Росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Згідно з повідомленням очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Мар'їнській громаді Покровського району з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

У Лимані Краматорського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.

Окупанти 376 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, один чоловік загинув під час ворожої атаки по Пологівському району.

Наслідки ворожого обстрілу Запорізької області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Також ворог завдав 4 авіаційні удари по Новоандріївці, Малинівці та Гуляйполю.

130 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 219 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла.

Армія РФ обстріляла Нікопольщину дронами-камікадзе

"Друга поспіль ніч в області минула тихо. У всіх містах, селах та селищах – без атак", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що вже із самого ранку ворог знову цілить по Нікопольщині. Кілька разів він вдарив по райцентру дронами-камікадзе. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Попередньо, двоє постраждалих. Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто. Яких ще збитків завдали окупанти, зараз уточнюється.

Ворог влучив в заклад культури на Херсонщині

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Золота Балка, Львове, Осокорівка, Тягинка, Інженерне, Іванівка, Велетенське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Новотягинка, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни обстріляли одну громаду у Миколаївській області

За минулу добу ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На Сумщині пролунало 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська та Зноб-Новгородська громади.