В Харьковской области под завалами дома оказался мужчина, в Херсонской области семеро раненых: ситуация в регионах (ФОТО)

Армия РФ атаковала центр Купянска Харьковской области. В результате пострадали два человека. За сутки захватчики также 410 раз били по Запорожской области, а на Херсонщине от вражеских обстрелов пострадали семь человек.

Захватчики обстреляли Днепропетровщину

Враг в ночь на 13 апреля обстреливал из артиллерии Никопольщину, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Вчера вечером русская армия ударила по Покровской сельской общине. Около полуночи – по Марганецкой”, - отметил он.

В общей сложности, по словам Лысака, туда враг направил почти 15 снарядов. Люди не пострадали.

Враг атаковал восемь населенных пунктов Запорожской области

За сутки захватчики 410 раз били по Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Под вражеским огнем находилось не менее 8 населенных пунктов.

Вражеская авиация нанесла четыре удара по Роботиному, 128 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Красноднепровку; 22 обстрелы РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино и Малиновку; 256 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Новоселовки.

За сутки поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины

За минувшие сутки армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, в селе Боровая оккупанты ударили по ранее поврежденному зданию культуры.

В Купянске в результате обстрела горел дом. Пострадали 62-летний и 72-летний мужчина.

Как сообщает ГСЧС, в результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 кв. м.

"Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. В ходе поисково-спасательной операции спасатели его деблокировали и передали медикам. Кроме того, по другому адресу обнаружен раненый 72-летний мужчина, который был госпитализирован", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в селе Новоосиново в результате проведения боевых действий горели дом и автомобиль.

По словам Синегубова, во время работы в поле в результате обстрела БПЛА Чугуевского района в селе Шестаково получили ранения четверо гражданских мужчин. С множественными обломочными ранениями минно-взрывными травмами их доставили в больницу. Повреждена сельскохозяйственная техника.

В результате обстрела с. Липцы горела хозяйственная постройка, повреждены два складских помещения частного фермерского хозяйства, разрушено здание фабрики.

В городе Волчанск в результате проведения боевых действий горел частный дом, пострадал 63-летний мужчина.

А в селе Моначиновка пострадали два человека: мужчина 72 года и женщина 76 лет.

В Купянск Узловой в результате обстрела горел дом. Погиб 65-летний мужчина.

В Херсонской области семеро раненых

Российские войска за прошедшие сутки произвели обстрелы 19 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Враг обстреливал Садовое, Ромашковое, Приднепровское, Антоновку, Заречное, Ульяновку, Днепровское, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкаровку, Михайловку, Ингулец, Гавриловку, Осокоровку, Дудчаны, Дорожное и Херсон.

Повреждены многоэтажка и три частных дома. Зафиксированы попадания в сотовую башню, припортовую инфраструктуру и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет. Также повреждены хозяйственная постройка и частные автомобили.

Из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Россияне ночью нанесли удары по Сумщине

Враг ночью обстрелял из миномета Краснопольскую общину.

Об этом сообщает Сумская ОВА в Телеграмме.

"Ночью россияне совершили обстрел Краснопольской общины. Зафиксировано 8 взрывов из миномета", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли акваторию и город Очаков

Войска РФ ночью дважды обстреляли акваторию и город Очаков, сообщил в Телеграмме начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 13 апреля, в 02:43 враг наносил артиллерийских обстрелов по акватории и в 02:58 вражеские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общине. Пострадавших нет", – отметил он.

В Донецкой области двое погибших

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Кураховской общине повреждена 2-этажка в Остром, обстреляна Волченко. В Гродовской общине под огнем Сергеевка.

В Лиманской общине обстреляны Ямполевка и Терны. В Константиновке ранены 5 человек.

В Нью-Йорке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома. В Северске поврежден дом.