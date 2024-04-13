На Харківщині під завалами будинку опинився чоловік, на Херсонщині семеро поранених: ситуація у регіонах (ФОТО)

Армія РФ атакувала середмістя Куп’янська Харківської області. Унаслідок цього постраждали два чоловіки. Упродовж доби загарбники також 410 разів били по Запорізькій області, а на Херсонщині від ворожих обстрілів постраждали семеро людей.

Загарбники обстріляли Дніпропетровщину

Ворог в ніч на 13 квітня обстрілював з артилерії Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Вчора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі – по Марганецькій”, - зазначив він.

Загалом, за словами Лисака, туди ворог скерував майже 15 снарядів. Люди неушкоджені.

Ворог атакував вісім населених пунктів Запорізької області

Упродовж доби загарбники 410 разів били по Запорізькій області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів.

Ворожа авіація завдала чотири удари по Роботиному, 128 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку; 22 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Малинівку; 256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки.

За добу надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини

За минулу добу армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Борова окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.

У Куп'янську внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок вибухів сталася пожежа в житловому будинку на площі 200 кв. м.

"Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. У ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували й передали медикам. Крім того, за іншою адресою виявлено пораненого 72-річного чоловіка, якого госпіталізували", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того у селі Новоосинове внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль.

За словами Синєгубова, під час роботи в полі внаслідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у селі Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Внаслідок обстрілу с. Липці горіла господарча споруд, пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства, зруйнована будівля фабрики.

У місті Вовчанськ внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок, постраждав 63-річний чоловік.

А у селі Моначинівка постраждали дві людини: чоловік 72 років та жінка 76 років.

У Куп'янськ Вузловий внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік.

На Херсонщині семеро поранених

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 19 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Садове, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зарічне, Улянівку, Дніпровське, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкарівку, Михайлівку, Інгулець, Гаврилівку, Осокорівку, Дудчани, Шляхове і Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка і три приватні будинки. Зафіксовані влучання у стільникову вежу, припортову інфраструктуру та газопровід. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає. Також пошкоджені господарча споруда і приватні автомобілі.

Через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Росіяни вночі завдали ударів по Сумщині

Ворог вночі обстріляв з міномета Краснопільську громаду.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Телеграмі.

"Уночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 8 вибухів з міномета", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли акваторію та місто Очаків

Війська РФ вночі двічі обстріляли акваторію та місто Очаків, повідомив у Телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 13 квітня, о 02:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та о 02:58 ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив він.