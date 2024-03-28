В Харьковской области погиб 12-летний подросток, а в Херсонской области произошло попадание в объект критической инфраструктуры: ситуация в регионах (ФОТО)

Вражеская армия выпустила по Украине 28 "шахедов" и ракеты разных типов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые в нескольких областях Украины. Одесщина была атакована ракетами и беспилотниками, а Николаев – баллистикой.

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Силами ПВО уничтожено 26 ударных БПЛА

В ночь на 28 марта 2024 года противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донеччина) и 28 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Курская обл. – РФ, мыс Чауда – Крым). Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Уничтожены 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов есть погибшие и раненые

Ночью враг совершил обстрел БПЛА "шахед" Киевского района г. Харькова. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Обошлось без пострадавших, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также был произведен вражеский авиаобстрел Шевченковского района г. Харькова. Выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 1 человек. В результате авиаобстрела жилого массива повреждены два 5-этажных жилых дома, один 4-этажный жилой дом и 3 автомобиля. Пострадали 19 человек, среди них 4 ребенка. Погиб 59-летний гражданский мужчина.

Удар по Харькову 27 марта. Фото: https://t.me/synegubov

Из-за вражеских обстрелов с. Боровая Изюмского района повреждено двухэтажное здание детского сада, 3 многоквартирных дома и здание котельной. От полученных ран погиб 12-летний подросток. В с. Петровка Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 47-летний мужчина, доставлен в больницу. В результате сброса ВОГ в с. Двухлетняя пострадал 67-летний мужчина и поврежден частный дом.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая. Из-за обстрелов КАБ с. Боровая Изюмского района повреждены коммуникации и 5 частных домов, а в результате обстрела КАБ г. Купянск повреждено общежитие и 4 многоквартирных дома. Без пострадавших.

В Запорожской области есть пострадавшие из-за обломков сбитых "шахедов"

Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, из РСЗО и авиации военнослужащие России обстреляли Роботино. 144 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино. 260 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки и Левадного.

Поступило 53 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Во время атаки БПЛА в Запорожье пострадали две женщины – 72 и 74 года. Они получили легкие повреждения, им оказана помощь на месте.

Враг запустил в Одесскую область ракеты и беспилотники

"В начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, россияне направили ракеты Х-22 в сторону юга нашего региона, а впоследствии из самолета Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении. Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря", - говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Затем, около трех часов ночи, враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками. 2 шахеда уничтожили силы ПВО. К счастью, люди не пострадали. Утром враг нанес ракетный удар. Предварительно – без пострадавших.

На Никопольщине из-за обстрела ранения получили два человека

Вечером и ночью россияне продолжали терроризировать Никопольщину, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"4 раза они обстреливали из тяжелой артиллерии. Попали и дроном-камикадзе. Под ударом были Покровская, Марганецкая общины и сам Никополь", - сообщил он.

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Поврежден отель, 4 частных дома. Разрушено хозяйственное сооружение, еще два – повреждены. Разбито авто. Задело и линию электропередач.

Армия агрессора атаковала Николаев баллистикой, есть раненые

По информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, днем 27 марта город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Ранения получили двенадцать человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

Кроме того, в результате вражеского удара БпЛА типа "Ланцет" в с. Лупарево Галицыновской общины повреждено хозяйственное сооружение в частном жилищном секторе. Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области враг попал в припортовую инфраструктуру и объект критической инфраструктуры

В минувшие сутки противник обстреливал Дудчаны, Нововоронцовку, Михайловку, Одрадокаменку, Гавриловку, Веселое, Золотую Балку, Качкаровку, Антоновку, Станислав, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Громадное, Кизомис, Берегово и город Херсон, сообщил председатель Херсонской ОВА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

В Сумской области зафиксировано 19 взрывов

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская (2 взрыва), Белопольская (3 взрыва), Великописаревская (14 взрывов) и Эсманьская (обстрел из стрелкового оружия) общины.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб и есть раненые

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Марьинской общине поврежден дом в Елизаветовке. В Украинске Селидовской общины ранены 2 человека, повреждены 29 многоэтажек. В Кураховской общине в Горняке повреждены 23 частных дома и админздание; в Остром повреждены 2 дома.

Лиманская община подверглась многочисленным обстрелам: в Ямполе разрушен дом; в Тернах разрушены 9 домов и повреждены 5; в Заречном разрушены 2 дома и повреждены 6; в Лимане повреждены 3 двухэтажки, 3 частных дома и 2 админздания. В Райгородке Николаевской общины 1 человек погиб, повреждены 12 частных домов. В Константиновке повреждены 7 частных домов и линия электропередач.

В Торецке поврежден дом, еще 1 - в Дружбе. В Часовоярской ТО повреждены 6 частных домов и нежилое сооружение. В Серебрянке Северской ТО поврежден дом.