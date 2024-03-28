На Харківщині загинув 12-річний підліток, а на Херсонщині відбулось влучання у об’єкт критичної інфраструктури: ситуація у регіонах (ФОТО)

Ворожа армія випустила по Україні 28 "шахедів" і ракети різних типів. Внаслідок обстрілів є загиблі і поранені в кількох областях України. Одещина була атакована ракетами і безпілотниками, а Миколаїв балістикою.

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Силами ППО знищено 26 ударних БпЛА

У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Курська обл. – РФ, мис Чауда – Крим). Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Харківщині через ворожий обстріл є загиблі та поранені

Вночі ворог здійснив обстріл БПЛА "шахед" Київського району м. Харків. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинків вибито вікна. Обійшлось без постраждалих, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Також було здійснено ворожий авіаобстріл Шевченківського району м. Харків. Вибито вікна у закладі освіти. Постраждала 1 людина. Унаслідок авіаобстрілу житлового масиву пошкоджені два 5-поверхові житлові будинки, один 4-поверховий житловий будинок та 3 автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. Загинув 59-річний цивільний чоловік.

Удар по Харкову 27 березня. Фото: https://t.me/synegubov

Через ворожий обстріл с. Борова Ізюмського району пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, 3 багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний підліток. У с. Петрівка Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 47-річний чоловік, доставлений до лікарні. Внаслідок скидання ВОГ у с. Дворічна постраждав 67-річний чоловік і пошкоджено приватний будинок.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова. Через обстріли КАБ с. Борова Ізюмського району пошкоджені комунікації та 5 приватних будинків, а внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гуртожиток та 4 багатоквартирні будинки. Без постраждалих.

У Запорізькій області є постраждалі через уламки збитих "шахедів"

Голова Запорізької області Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, З РСЗВ та авіації військовослужбовці рф обстріляли Роботине. 144 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине. 260 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Надійшло 53 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під час атаки БПЛА у Запоріжжі постраждали дві жінки - 72 та 74 роки. Вони отримали легкі ушкодження, їм надано допомогу на місці.

Ворог запустив на Одещину ракети і безпілотники

"На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня нашого регіону, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря", - йдеться в повідомленні очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.

Потім, близько третьої години ночі, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. 2 шахеди знищили сили ППО. На щастя, люди не постраждали. Вранці ворог наніс ракетний удар. Попередньо - без постраждалих.

На Нікопольщині через обстріл поранення отримали двоє людей

Ввечері та вночі росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину, розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"4 рази вони обстрілювали з важкої артилерії. Поцілили й дроном-камікадзе. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь", - повідомив він.

Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджений готель, 4 приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві – понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Армія агресора атакувала Миколаїв балістикою, є поранені

За інформацією від голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вдень 27 березня місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків.

Руйнування на Миколаївщині. Фото: https://t.me/dsns_telegram Руйнування на Миколаївщині. Фото: https://t.me/dsns_telegram Руйнування на Миколаївщині. Фото: https://t.me/dsns_telegram

Крім того, внаслідок ворожого удару БпЛА типу "Ланцет" в с. Лупареве Галицинівської громади пошкоджено господарчу споруду в приватному житловому секторі. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині ворог поцілив у припортову інфраструктуру і об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби противник обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізомис, Берегове та місто Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, господарські споруди та автомобіль. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

На Сумщині зафіксовано 19 вибухів

Як повідомили в Сумській ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (2 вибухи), Білопільська (3 вибухи), Великописарівська (14 вибухів) та Есманьська (обстріл зі стрілецької зброї) громади.

У Донецькій області через ворожий обстріл 1 людина загинула і є поранені

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Єлизаветівці. В Українську Селидівської громади поранено 2 людини, пошкоджено 29 багатоповерхівок. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 23 приватні будинки і адмінбудівлю; у Гострому пошкоджено 2 будинки.

Лиманська громада зазнала численних обстрілів: у Ямполі зруйновано будинок; у Тернах зруйновано 9 будинків і пошкоджено 5; у Зарічному зруйновано 2 будинки і пошкоджено 6; у Лимані пошкоджено 3 двоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула, пошкоджено 12 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено 7 приватних будинків і лінію електропередач.

У Торецьку пошкоджено будинок, ще 1 — у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків і нежитлова споруда. У Серебрянці Сіверської ТГ пошкоджено будинок.