В Херсонской и Запорожской областях в результате вражеских обстрелов есть погибшие, в г. Изюм на мине подорвался мужчина, а в Одесской области поврежден трансформатор: как прошли сутки в регионах

Ночью 28 февраля армия страны-агрессора атаковала Украину беспилотниками типа Shahed. В результате обстрелов есть погибшие и раненые в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Также произошло повреждение инфраструктуры, в частности, в Херсонской области враг попал в жилые кварталы, а в Одесской области поврежден трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

ПВО ночью уничтожило 10 ударных беспилотников типа Shahed

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 февраля 2024 года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 10 ударными БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарск (РФ).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

В Харьковской области на мине подорвался мужчина

Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным ударам врага: Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Синьковка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Ивановка, Берестово и др. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в с. Пристин Купянского района и в самом г. Купянск в результате обстрелов были повреждены частные дома. Информация о потерпевших не поступала.

Также враг совершил обстрел КАБами по с. Федоровка Купянского района. Попадание вблизи складских построек частного предприятия, расположенного за пределами села. В результате обстрела с. Светличное Богодуховского района горел гражданский автомобиль. Враг использовал БПЛА "Ланцет". По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

В г. Изюм во время уборки своего земельного участка на мине (предварительно мина "лепесток") подорвался 42-летний мужчина. С многочисленными ранениями доставлен в медучреждение.

Населённые пункты Сумщины обстреляли 12 раз

Как сообщают в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Краснопольская (11 взрывов), Юнаковская (1 взрыв), Великописаревская (3 взрыва), Эсманьская (6 взрывов), Середино-Будская общины (враг сбросил 23 мины).

В Херсонской области 1 человек погиб, 2 – ранены

За прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львове, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашкове, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор. Также враг снова обстрелял Херсонщину из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу.

Из-за российской агрессии 1 человека погиб, еще 2 - получили ранения.

В результате вражеского удара в Запорожской области погибла 76-летняя женщина

76-летняя жительница погибла от вражеского снаряда во временно оккупированном селе Новое Пологовского района. 53-летний мужчина получил ранения в результате артудара по прифронтовому Орехову. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что оккупанты на протяжении суток нанесли 234 удара по 11 населенным пунктам. Кроме того, военнослужащие РФ совершили 27 БПЛА-атак по Новоданиловке, Малиновке, Малой Токмачке и Роботиному, 11 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботиного, ударили 9 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Левадному и Роботиному.

Повреждения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

187 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Пятихаток, Приморского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области под обстрелом была община в Никопольском районе

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью под артобстрелом была Мировская община на Никопольщине. По одному из сел враг выпустил с полдесятка снарядов. К счастью, смертоносное железо не задело людей.

Около полуночи вражеские удары утихли. И дальше в районе обошлось без атак. Как и в целом по области – без "прилетов".

На Одесщине в результате сбития дрона поврежден трансформатор

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В течение 1,5 часов подразделения ПВО отражали эту атаку. 9 дронов были сбиты в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Отмечается, что во время маневров над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. К счастью, люди не пострадали.

В Николаевской области сбили "шахед", обошлось без пострадавших

По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, силами противовоздушной обороны во время ночной атаки над морем уничтожен дрон-камикадзе типа Shahed-131/136.

Кроме того, под вражеским артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской общины. В результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской общины был поврежден жилой дом. Также враг атаковал из артиллерии акваторию Очаковской общины.

Россияне осуществили артиллерийский обстрел Черноморской общины, в результате чего произошло возгорание гражданского рыболовного судна, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.