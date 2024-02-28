У Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях внаслідок ворожих обстрілів є загиблі, а на Одещині пошкоджено трансформатор: як пройшла доба у регіонах

Вночі 28 лютого армія країни-агресора атакувала Україну безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілів є загиблі і поранені у Харківській, Запорізькій, Донецькій і Херсонській областях. Також відбулися пошкодження інфраструктури, зокрема, на Херсонщині ворог поцілив у житлові квартали, а на Одещині пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

ППО вночі знищило 10 ударних безпілотників типу Shahed

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

У Харківській області на міні підірвався чоловік

Близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у с. Пристін Куп’янського району та у самому м. Куп’янськ внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки. Інформація про потерпілих не надходила.

Також ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. Внаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА "Ланцет". За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

У м. Ізюм під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Із численними пораненнями доставлений до медзакладу.

Населені пункти Сумщини обстріляли 12 разів

Як повідомляють у Сумській ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська (11 вибухів), Юнаківська (1 вибух), Великописарівська (3 вибухи), Есманьська (6 вибухів), Середино-Будська громади (ворог скинув 23 міни).

На Херсонщині 1 людина загинула, 2 – поранено

Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор. Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення.

Внаслідок ворожого удару у Запорізькій області загинула 76-річна жінка

76-річна жителька загинула від ворожого снаряду у тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти впродовж доби завдали 234 удари по 11 населених пунктах. Крім того, військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

Пошкодження у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині під обстрілом була громада у Нікопольському районі

За повідомленням очільника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, вночі під артобстрілом була Мирівська громада, що на Нікопольщині. По одному із сіл ворог випустив з півдесятка снарядів. На щастя, смертоносне залізяччя не зачепило людей. Всі цілі.

Близько опівночі ворожі удари вщухли. Й далі в районі минулося без атак. Як і в цілому по області – без "прильотів".

На Одещині внаслідок збиття дрону пошкоджено трансформатор

Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в відбивали цю атаку. 9 дронів було збито на Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Зазначається, що під час маневрів над промисловою зоною Одеси, уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На щастя, люди не постраждали.

У Миколаївській області збили "шахед", обійшлося без постраждалих

За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, силами протиповітряної оборони під час нічної атаки над морем знищено дрон-камікадзе типу Shahed-131/136.

Крім того, під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади було пошкоджено житловий будинок. Також ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади.

Росіяни здійснили артилерійський обстріл Чорноморської громади, внаслідок чого відбулось займання цивільного риболовецького судна, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У Донецькій області через обстріл загинула людина і пошкоджені приватні будинки

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Покровському районі в Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового. Покровськ зазнав ракетного удару — пошкоджено 3 адмінбудівлі і 15 будинків.

Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 13 об'єктів у Клебан-Бику. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.