Враг обстрелял Запорожскую область 346 раз, в Николаевской области пострадало промышленное предприятие: как прошли сутки в регионах

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области четыре человека получили ранения, в Херсонской области враг попал в объект критической и транспортной инфраструктуры, а в Николаевской области пострадало промышленное предприятие.

В Харьковской области в результате обстрелов четверо раненых

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подвергся н.п. Большая Писаревка.

В частности, в с. Стрилеча Харьковского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 59-летний гражданский мужчина. В г. Купянск при обстреле из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний гражданский мужчина. Во дворе в с. Байрак Изюмского района подорвался на мине "лепесток" 48-летний мужчина. Направлен в больницу.

Также в с. Загрызово Изюмского района в результате обстрела КАБ поврежден частный дом. В г. Волчанск во время артобстрела повреждены 2 частных дома, а в результате сброса КАБ — частное предприятие.

За сутки удары по городу Харьков не зафиксированы.

Запорожскую область атаковали ракетами, БпЛА, били из артиллерии и авиации

Как сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, в течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов. В частности, один мужчина ранен во время вражеской атаки на Запорожский район.

Также военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

6 авиационных ударов нанесли по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботиному. 118 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Левадное, Малую Токмачку и Роботино. 216 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового и Степногорска.

Поступило 12 сообщений о разрушении жилья.

В Днепропетровской области пострадала гимназия

"Вчера вечером враг еще раз целил по Никопольщине. Обстрелял райцентр по тяжелой артиллерии", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждена гимназия. Задело линию электропередач. Погибших и пострадавших нет.

Ночь в районе была тихой. Без прилетов обошлось и в целом по области.

Разрушения в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разрушения в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Херсонской области враг попал в объект критической и транспортной инфраструктуры

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Велетенское, Инженерное, Молодежное, Белозерка, Кизомис, Ивановка, Станислав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаиры, Шляхово, Ольговка, Дарьевка, Костырка, Дудчаны и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 5 частных домов. Было зафиксировано попадание в учебное заведение, детский сад, объект критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Оккупанты 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

"Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса", - сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранен 1 человек, еще 1 - в Желанном Очеретинской общины. В Курахово россияне обстреляли промзону. В Птичьем Новогродовской общины ранен человек, повреждены 4 дома.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Терны и Ямполевка. Повреждены 11 объектов в Тарасовке, Калиновом и Зеленом Поле Ильиновской общины. Под огнем окрестности Константиновской общины.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 3 дома.

В Николаевской области пострадало промышленное предприятие

По информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, враг направил дрон-камикадзе типа FPV по территории Веснянской общины, в результате чего повреждения получило имущество промышленного предприятия. Пострадавших нет.

В Сумской области раздался 41 взрыв

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Эсманьская общины.