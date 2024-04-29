Ворог обстріляв Запорізьку область 346 разів, на Миколаївщині постраждало промислове підприємство: як минула доба у регіонах

Через ворожі обстріли у Харківській області четверо людей дістали поранення, на Херсонщині ворог поцілив в об’єкт критичної та транспортної інфраструктури, а у Миколаївській області постраждало промислове підприємство.

На Харківщині внаслідок обстрілів четверо поранених

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Велика Писарівка.

Зокрема, у с. Стрілеча Харківського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 59-річний цивільний чоловік. У м. Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйновано приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний цивільний чоловік. У подвір'ї в с. Байрак Ізюмського району підірвався на міні "пелюсток" 48-річний чоловік. Направлений до лікарні.

Також у с. Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. У м. Вовчанськ під час артобстрілу пошкоджені 2 приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.

За добу ударів по місту Харків не зафіксовано.

Запорізьку область атакували ракетами, БпЛА, били з артилерії та авіації

Як повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров, впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Зокрема, одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район.

Також військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю.

Руйнування в Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

6 авіаційних ударів нанесли по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. 118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.

На Дніпропетровщині постраждала гімназія

"Вчора ввечері ворог ще раз цілив по Нікопольщині. Обстріляв райцентр з важкої артилерії", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Пошкоджена гімназія. Зачепило лінію електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

Ніч в районі була тихою. Без прильотів минулося і в цілому по області.

Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На Херсонщині ворог поцілив в об’єкт критичної та транспортної інфраструктури

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Молодіжне, Білозерка, Кізомис, Іванівка, Станіслав, Берислав, Тягинка, Новоберислав, Львове, Новокаїри, Шляхове, Костирка, Ольгівка, Дар'ївка, Дудчани та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, об’єкт критичної та транспортної інфраструктури та агропідприємство.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Окупанти 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини

"Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранена 1 людина, ще 1 — у Желанному Очеретинської громади. У Кураховому росіяни обстріляли промзону. У Птичому Новогродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни і Ямполівка. Пошкоджені 11 об'єктів у Тарасівці, Калиновому і Зеленому Полі Іллінівської громади. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

На Миколаївщині постраждало промислове підприємство

За інформацією від голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади, внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунав 41 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська громади.