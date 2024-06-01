Враг совершил очередную массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, серьезно повреждены две ТЭС: какая ситуация в регионах

В ночь на 1 июня силы ПВО уничтожили 81 воздушную цель. Из-за вражеской атаки значительно пострадали объекты критической инфраструктуры в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

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Силы ПВО уничтожили 35 ракет и 46 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

10 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Из-за массированной атаки пострадали энергообъекты в нескольких областях Украины

Согласно сообщению министра энергетики Украины Германа Галущенко, атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – сообщил он.

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что враг обстрелял две ТЭС – серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

"Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

В Балаклее Харьковской области из-за вражеского удара пострадали 12 человек

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, 1 июня под утро в г. Балаклея Изюмского района произошел ракетный обстрел. На момент удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых (из них одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Возник пожар. У всех двенадцати пострадавших состояние средней тяжести, у одного ребенка острая реакция на стресс. Госпитализированы в больницу.

В с. Шестаково Чугуевского района в результате обстрела КАБами территории фермы пострадали 2 человека. Погибли 32 животных, которые были на ферме.

В том же районе в с. Юрченково в результате обстрела КАБ поврежден частный дом, гараж, хозяйственное сооружение. В поселке Белый Колодец в результате обстрела были повреждены 7 домов.

В г. Волчанск в результате обстрела КАБ был разрушен дом, ранен один человек.

В с. Казачья Лопань Харьковского района в результате попадания БпЛА горел частный дом и легковой автомобиль. Также поврежден еще один легковой автомобиль и ворота. В с. Черкасские Тишки того же района в результате вражеских обстрелов поврежден дом. В с. Русская Лозовая Харьковского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, до 7 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова, среди них четверо мужчин и три женщины. Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться две женщины.

На Днепропетровщине из-за вражеской атаки ранены четыре человека

"Этой ночью в области работала ПВО. Защитники сбили ракеты и шахеды. Детали – позже. Есть и попадание", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона. Произошло несколько пожаров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, по Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии.

Результаты ударов по Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Результаты ударов по Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Результаты ударов по Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

С обстрела и атак дронами-камикадзе в городе началось и утро. Под ударом оказалась также Покровская община. Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка. А еще 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Повреждены автобус, двухэтажное неэксплуатируемое здание, частный дом, хозяйственное сооружение. Последствия – на фото. Какой еще ущерб нанес враг, сейчас уточняется.

Оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области

На протяжении суток оккупанты 546 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 12 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес ракетные удары по областному центру и нанес авиационный удар по Новоандреевке.

Результаты разрушений в Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

230 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. 18 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Пятихатки. 291 артобстрел нанесен по территории Красноднепровки, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Степногорска, Дорожнянки, Левадного, Малиновки и Нестерянки.

Мирные жители не пострадали.

Оккупанты ударили по Донецкой области 13 раз

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Марьинской общине Покровского района обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Елизаветовка. В Кураховской общине уничтожены 2 дома в Ильинке; под огнем Островское, Степановка и частный сектор Курахово. В Мирнограде ранены 5 человек, повреждены 12 многоэтажек и админздание.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Дробышевом Лиманской общины Краматорского района 2 человека погибли и 3 ранены; уничтожены 3 дома, повреждены 9 жилых домов, 2 админздания и магазин. В Марковом Константиновской общины повреждены 3 дома.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 промышленных здания. 1 дом поврежден в Северске, еще 1 - в Серебрянке.

В Винницкой области произошел пожар из-за падения обломков вражеского дрона

Как сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, в Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Площадь возгорания составила 600 кв.

Результаты разрушений в Винницкой области. Фото: https://t.me/vinnytskaODA Результаты разрушений в Винницкой области. Фото: https://t.me/vinnytskaODA Результаты разрушений в Винницкой области. Фото: https://t.me/vinnytskaODA

Все службы работают. Пострадавших нет.

Враг обстрелял жилые кварталы Херсона

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Инженерное, Широкая Балка, Кизомис, Велетенское, Станислав, Понятовка, Новотягинка, Берислав, Михайловка, Качкаровка, Змиевка, Томарино, Красный Маяк и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 частных дома. Было зафиксировано попадание в админздание, территорию медицинского учреждения, автобусную остановку, повреждена линия электропередач и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В Ивано-Франковской области поврежден объект энергетической инфоструктуры

"Этой ночью враг снова нанес массированный ракетный удар по городам Украины. Было беспокойно и в Прикарпатье", - сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Целью врага был объект энергетической инфоструктуры.

Пожар в Ивано-Франковской области. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana Пожар в Ивано-Франковской области. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana Пожар в Ивано-Франковской области. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana

В результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На Львовщине ракеты попали в три объекта критической инфраструктуры

Согласно сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03:29 по 06:10, 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Есть разрушения.

Погибших и травмированных предварительно нет.

Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ППК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

В Николаевской области вражеской атаке подверглись две общины

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по г. Очаков Очаковской общины. Ночью, 1 июня, под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община. Пострадавших нет.

В Сумской области прозвучало 10 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Середино-Будская, Белопольская общины.