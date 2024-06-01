Ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку на енергооб’єкти України, серйозно пошкоджені дві ТЕС: яка ситуація у регіонах

В ніч на 1 червня сили ППО знищили 81 повітряну ціль. Через ворожу атаку значно постраждали об’єкти критичної інфраструктури у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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Сили ППО знищили 35 ракет та 46 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

10 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Через масовану атаку постраждали енергооб’єкти у декількох областях України

Згідно з повідомленням міністра енергетики України Германа Галущенка, атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - повідомив він.

В свою чергу у ДТЕК повідомили, що ворог обстріляв дві ТЕС - серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

У Балаклії Харківської області через ворожий удар постраждали 12 осіб

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, 1 червня під ранок у м. Балаклія Ізюмського району відбувся ракетний обстріл. На момент удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. У всіх дванадцяти постраждалих — стан середньої важкості, у однієї дитини — гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні.

У с. Шестакове Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБами території ферми постраждало 2 чоловіків. Загинули 32 тварини, які були на фермі.

У тому ж районі у с. Юрченкове внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду. У селищі Білий Колодязь внаслідок обстрілу було пошкоджено 7 будинків.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу КАБ було зруйновано будинок, поранено одну людину.

У с. Козача Лопань Харківського району внаслідок влучання БпЛА горів приватний будинок та легковий автомобіль. Також пошкоджено ще один легковий автомобіль та гаражні ворота. У с. Черкаські Тишки того ж району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. У с. Руська Лозова Харківського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Крім того, до 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

На Дніпропетровщині через ворожу атаку поранені четверо людей

"Цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети і шахеди. Деталі – пізніше. Є й влучання", - розповів очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, по Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії.

Наслідки ударів по Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ударів по Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ударів по Дніпропетровській області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада. Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Наслідки – на фото. Яких ще збитків завдав ворог, зараз уточнюється.

Окупанти 546 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по обласному центру та наніс авіаційний удар по Новоандріївці.

Наслідки руйнувань у Запорізькій області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

230 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 18 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та П'ятихатки. 291 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Степногірська, Дорожнянки, Левадного, Малинівки та Нестерянки.

Мирні жителі не постраждали.

Окупанти вдарили по Донецькій області 13 разів

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді знищено 2 будинки в Іллінці; під вогнем Острівське, Степанівка і приватний сектор Курахового. У Мирнограді поранено 5 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки ворожих обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

У Дробишевому Лиманської громади Краматорського району 2 людини загинули і 3 поранені; знищено 3 будинки, пошкоджено 9 житлових будинків, 2 адмінбудівлі і крамницю. У Марковому Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.

На Вінниччині сталася пожежа через падіння уламків ворожого дрона

Як повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, на Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Площа займання склала 600 кв.м.

Наслідки руйнувань у Вінницькій області. Фото: https://t.me/vinnytskaODA Наслідки руйнувань у Вінницькій області. Фото: https://t.me/vinnytskaODA Наслідки руйнувань у Вінницькій області. Фото: https://t.me/vinnytskaODA

Всі служби працюють. Постраждалих немає.

Ворог обстріляв житлові квартали Херсонщини

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Томарино, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватних будинки. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлю, територію медичного закладу, автобусну зупинку, пошкоджено лінію електропередач та приватний автомобіль.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

В Івано-Франківській області пошкоджено об’єкт енергетичної інфаструктури

"Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті", - повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфаструктури.

Пожежа у Івано-Франківській області. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana Пожежа у Івано-Франківській області. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana Пожежа у Івано-Франківській області. Фото: https://t.me/onyshchuksvitlana

Унаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

На Львівщині ракети влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури

Згідно з повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування.

Загиблих та травмованих попередньо немає.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

На Миколаївщині ворожої атаки зазнали дві громади

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по м. Очаків Очаківської громади. Уночі, 1 червня, під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 10 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів, повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська громади.