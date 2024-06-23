Враг выпустил по Украине три ракеты "Калибр", обстрелял Харьков КАБами, нанес 522 удара по Запорожской области: как прошли сутки в регионах

В ночь на 23 июня вражеская армия пустила по Украине 3 крылатых ракеты "Калибр", две из которых были сбиты в Киевской области. На Харьковщине, Донбассе и Херсонщине в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

В Киевской области в результате ракетной атаки два человека получили ранения

"Сегодня утром враг атаковал нашу область ракетами", – сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь предоставлена на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются.

В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, иссечены фасады и кровли.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

В Харькове в результате попадания КАБ в жилую застройку погибли 2 человека

В Основянском районе Харькова в результате попадания КАБ (УМЧП Д-30 СМ) поврежден 5-этажный жилой дом, частный дом, пять нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и 1 троллейбус, 2 аптеки, автосалон. Пострадали 52 человека, из них 3 ребенка и 1 полицейский. Погибли 2 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также в результате обстрела Холодногорского района повреждено здание предприятия. Ранены 4 человека. Погиб 1 человек.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще несколько травмировано

Кроме того, согласно сообщению Синегубова, в с. Меловое Изюмского района выезд на проверку после взрыва, разрушен жилой дом. Пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

В с. Глушковка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала женщина.

В с. Каменная Яруга Чугуевского района в результате обстрела повреждены 2 частных дома. В с. Лиман Чугуевского района на трассе Харьков – Волчанск в результате обстрела FPV-дрона травмированы двое мужчин.

В пгт Боровая Изюмского района в результате обстрела КАБ поврежден частный дом.

В Донецкой области из-за обстрелов вражеской армии погибли мирные люди

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Кураховская ТГ потерпела 8 обстрелов: в Горняке повреждены 3 частных дома и 3 многоэтажки, в Кураховке повреждены 3 частных дома. В Селидово повреждено 5 домов. В Волчьем Гродовской ТГ разрушен дом.

Вечером россияне ударили ракетой по Привилью Краматорской общины - без жертв. В Константиновке управляемой авиабомбой повреждено 13 домов, 2 хозяйственные постройки и 5 инфраструктурных объектов. Под огнем окрестности Николаевской общины.

В Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 17 домов, 3 инфраструктурных объекта и админздание. Также в общине ранен человек и повреждено админздание в Северном; повреждено 10 частных домов в Петровке. В Северском 1 дом разрушен и 1 поврежден, в Дроновке ранен человек.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область 522 раза

В течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.

185 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 28 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоандреевку и Роботино. 303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Враг попал по Никополю из тяжелой артиллерии

Согласно сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, поздно вечером оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии. Атаковали его и с самого утра. Применили дроны-камикадзе.

Целили по инфраструктуре города. Повреждены и 2 грузовика и легковушка. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Херсонской области 5 человек получили травмы из-за вражеских обстрелов

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Днепровское, Кизомис, Ромашково, Дудчаны, Михайловка, Берислав, Качкаровка, Александровка, Нововоронцовка, Веселое, Понятовка, Ивановка, Антоновка, Велетенское, Станислав, Приднепровское, Садовое, Новониколаевка и город Херсон. Также враг нанес ракетный удар по Бериславскому району.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 6 частных домов. Было зафиксировано попадание в учреждения культуры, предприятие и почту; повреждены хозяйственные постройки и атомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Оккупанты обстреляли общину в Николаевской области

Вечером, 22 июня, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Пострадавших нет.

В Сумской области прогремели 34 взрыва

Ночью и утром россияне провели 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Садовская, Юнаковская, Белопольская, Эсманьская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.