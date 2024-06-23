Ворог випустив по Україні три ракети "Калібр", обстріляв Харків КАБами, наніс 522 ударів по Запорізькій області: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 23 червня ворожа армія пустила по Україні 3 крилаті ракети "Калібр", дві з яких було збито у Київській області. На Харківщині, Донеччині і Херсонщині внаслідок обстрілів є загиблі і поранені.

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Сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, вночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

У Київській області внаслідок ракетної атаки двоє людей отримали поранення

"Сьогодні зранку ворог атакував нашу область ракетами", - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.

У Харкові внаслідок попадання КАБ в житлову забудову загинули 2 людини

У Основ’янському районі Харкова внаслідок попадання КАБ (УМПП Д-30 СМ) пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п‘ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, із них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Також внаслідок обстрілу Холодногорського району пошкоджена будівля підприємства. Поранені 4 людини. Загинула 1 людина.

У Харківській області через ворожі обстріли загинула одна людина, ще декілька травмовано

Крім того, згідно з повідомленням Синєгубова, у с. Мілове Ізюмського району виїзд на перевірку після вибуху, зруйновано житловий будинок. Постраждали 5 чоловік, 1 людина загинула.

У с. Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала жінка.

У с. Кам’яна Яруга Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. У с. Лиман Чугуївського району на трасі Харків – Вовчанськ внаслідок обстрілу FPV-дрона травмовано двоє чоловіків.

У смт Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

На Донеччині через обстріли ворожої армії загинули мирні люди

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Курахівська ТГ зазнала 8 обстрілів: у Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Селидовому пошкоджено 5 будинків. У Вовчому Гродівської ТГ зруйновано будинок.

Ввечері росіяни ударили ракетою по Привіллю Краматорської громади — без жертв. У Костянтинівці керованою авіабомбою пошкоджено 13 будинків, 2 господарчі споруди і 5 інфраструктурних об'єктів. Під вогнем околиці Миколаївської громади.

У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 17 будинків, 3 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. Також у громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлю у Північному; пошкоджено 10 приватних будинків у Петрівці. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Дронівці поранено людину.

Окупанти обстріляли Запорізьку область 522 рази

Впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.

185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине. 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворог поцілив по Нікополю з важкої артилерії

Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії. Атакували його і з самого ранку. Застосували дрони-камікадзе.

Цілили по інфраструктурі міста. Пошкоджені й 2 вантажівки та легковик. Минулося без загиблих і постраждалих.

На Херсонщині 5 людей отримали травми через ворожі обстріли

Як повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Дудчани, Михайлівка, Берислав, Качкарівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Веселе, Понятівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Садове, Новомиколаївка та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклади культури, підприємство та пошту; пошкоджені господарські споруди та атомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Окупанти обстріляли громаду у Миколаївській області

Увечері, 22 червня, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 34 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.