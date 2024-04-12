- Тип
- Война Война
- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
Вражеская армия выпустила по Украине 17 "шахедов", на Херсонщине попадание в объект критической инфраструктуры: ситуация в регионах
Силами ПВО было уничтожено 16 из 17 ударных БпЛА, из-за вражеских обстрелов есть раненые в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.
ПВО уничтожило 16 из 17 "шахедов", запущенных врагом
По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 апреля 2024 года противник атаковал 17 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.
В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения
Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная, Новоселовка и другие. Авиаударам подвергся и н.п. Боровая, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, в результате обстрела с. Верхняя Писаревка Чугуевского района повреждено здание лесного хозяйства. Пострадали двое мужчин 52 и 46 лет. В результате обстрела с. Большие Проходы Харьковского района горело 2 хозяйственные постройки и 3 дома, пострадал 76-летний мужчина.
В г. Купянск из-за вражеских обстрелов горел гараж, в с. Новоосиновое обстрел привел к пожару в лесу.
В Херсонской области попадание в объект критической инфраструктуры
В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львово, Качкаровку, Кизомис, Белозерку, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Понятовку, Дорожное и Ромашково, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.
Он рассказал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры
Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины на территории области уничтожили один Shahed-131/136.
Падение обломков "шахедов" повлекло за собой пожар в Криворожском районе
Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили в Криворожском районе 4 "шахеда", рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обломки рухнули на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь потушили.
Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами. По Мировской общине попали 2 БпЛА. Повреждены два частных дома.
"Повсюду – без погибших и пострадавших", - сообщил Лысак.
По Запорожской области нанесено 279 ударов, есть пострадавшая
По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, одна женщина ранена в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Гуляйполе.
За сутки оккупанты нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ атаковали ракетами объект энергетики в Запорожском районе. Вражеская авиация нанесла удар по Малой Токмачке. 46 БпЛА разной модификации терроризировали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку и Левадное. 214 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.
Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Донецкой области 1 человек получил ранения из-за вражеских обстрелов
Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
В частности, в Красногоровке Покровского района ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской общине обстреляно Острое.
В Торском Лиманской общины Краматорского района разрушен дом, повреждено еще 6. В Николаевской общине поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской общине повреждены 2 частных дома в Стенках.
В Торецке Бахмутского района повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.
Враг атаковал баллистикой Николаев, погибло 5 человек
Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, днем, 11 апреля, около 12:00 Николаев подвергся ракетной атаке. Враг атаковал промышленное предприятие. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате обстрела погибли четыре человека, впоследствии в больнице скончался еще один человек. Ранения получили шесть человек. Среди них одна девочка-подросток, не нуждавшаяся в госпитализации. Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили.
Также враг ударил БпЛА типа "Ланцет" по Радсадовской общине, совершал минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались также и по территории Куцурубской общины.
Кроме того, в ночь на 12 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа Shahed 131/136.
Сумщину обстреливали из артиллерии и минометов
Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская (8 взрывов), Ворожбянская (10 взрывов), Эсманьская (враг сбросил 1 мину) и Свесская (20 взрывов) общины, сообщили в Сумской ОВА.