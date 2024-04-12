Вражеская армия выпустила по Украине 17 "шахедов", на Херсонщине попадание в объект критической инфраструктуры: ситуация в регионах

Силами ПВО было уничтожено 16 из 17 ударных БпЛА, из-за вражеских обстрелов есть раненые в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях.

ПВО уничтожило 16 из 17 "шахедов", запущенных врагом

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 апреля 2024 года противник атаковал 17 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины.

В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов три человека получили ранения

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная, Новоселовка и другие. Авиаударам подвергся и н.п. Боровая, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в результате обстрела с. Верхняя Писаревка Чугуевского района повреждено здание лесного хозяйства. Пострадали двое мужчин 52 и 46 лет. В результате обстрела с. Большие Проходы Харьковского района горело 2 хозяйственные постройки и 3 дома, пострадал 76-летний мужчина.

В г. Купянск из-за вражеских обстрелов горел гараж, в с. Новоосиновое обстрел привел к пожару в лесу.

В Херсонской области попадание в объект критической инфраструктуры

В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львово, Качкаровку, Кизомис, Белозерку, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Понятовку, Дорожное и Ромашково, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Он рассказал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины на территории области уничтожили один Shahed-131/136.

Падение обломков "шахедов" повлекло за собой пожар в Криворожском районе

Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили в Криворожском районе 4 "шахеда", рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Обломки рухнули на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь потушили.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами. По Мировской общине попали 2 БпЛА. Повреждены два частных дома.

"Повсюду – без погибших и пострадавших", - сообщил Лысак.

По Запорожской области нанесено 279 ударов, есть пострадавшая

По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, одна женщина ранена в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Гуляйполе.

За сутки оккупанты нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ атаковали ракетами объект энергетики в Запорожском районе. Вражеская авиация нанесла удар по Малой Токмачке. 46 БпЛА разной модификации терроризировали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку, Роботино, Малиновку и Левадное. 214 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Донецкой области 1 человек получил ранения из-за вражеских обстрелов

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской общине обстреляно Острое.

В Торском Лиманской общины Краматорского района разрушен дом, повреждено еще 6. В Николаевской общине поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской общине повреждены 2 частных дома в Стенках.

В Торецке Бахмутского района повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.

Враг атаковал баллистикой Николаев, погибло 5 человек

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, днем, 11 апреля, около 12:00 Николаев подвергся ракетной атаке. Враг атаковал промышленное предприятие. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате обстрела погибли четыре человека, впоследствии в больнице скончался еще один человек. Ранения получили шесть человек. Среди них одна девочка-подросток, не нуждавшаяся в госпитализации. Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили.

Также враг ударил БпЛА типа "Ланцет" по Радсадовской общине, совершал минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались также и по территории Куцурубской общины.

Кроме того, в ночь на 12 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа Shahed 131/136.

Сумщину обстреливали из артиллерии и минометов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская (8 взрывов), Ворожбянская (10 взрывов), Эсманьская (враг сбросил 1 мину) и Свесская (20 взрывов) общины, сообщили в Сумской ОВА.