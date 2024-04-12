Ворожа армія випустила по Україні 17 "шахедів", на Херсонщині влучання в об’єкт критичної інфраструктури: ситуація у регіонах

Силами ППО було знищено 16 із 17 ударних БпЛА, через ворожі обстріли є поранені у Харківській, Запорізькій, Донецькій і Миколаївській областях.

ППО знищила 16 із 17 "шахедів", запущених ворогом

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

На Харківщині через ворожі обстріли троє людей отримали поранення

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, внаслідок обстрілу с. Верхня Писарівка Чугуєвського району пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків 52 та 46 років. Внаслідок обстрілу с. Великі Проходи Харківського району горіло 2 господарчі споруди та 3 будинки, постраждав 76-річний чоловік.

У м. Куп'янськ через ворожий обстріл горів гараж, у с. Новоосинове обстріл призвів до пожежі в лісі.

На Херсонщині влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Комишани, Тягинку, Львове, Качкарівку, Кізомис, Білозерку, Гаврилівку, Костирку, Станіслав, Зміївку, Понятівку, Шляхове та Ромашкове, повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Він розповів, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України на території області знищили один Shahed-131/136.

Падіння уламків "шахедів" спричинили пожежу у Криворізькому районі

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі 4 "шахеди", розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Уламки впали на територію об'єкту критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами. По Мирівській громаді поцілили 2 БпЛА. Пошкоджені два приватні будинки.

"Всюди – без загиблих і постраждалих", - повідомив Лисак.

По Запорізькій області завдано 279 ударів, є постраждала

За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федорова, одну жінку поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе.

Впродовж доби окупанти завдали 279 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, війська РФ атакували ракетами об'єкт енергетики в Запорізькому районі. Ворожа авіація нанесла удар по Малій Токмачці. 46 БпЛА різної модифікації тероризували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку та Левадне. 214 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій області 1 людина отримала поранення через ворожий обстріл

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранено людину, зруйновано будинок. В Очеретиному пошкоджено багатоповерхівку. У Курахівській громаді обстріляне Гостре.

У Торському Лиманської громади Краматорського району зруйновано будинок, пошкоджено ще 6. У Миколаївській громаді пошкоджено будинок у Пискунівці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки у Стінках.

У Торецьку Бахмутського району пошкоджено багатоповерхівку, у Щербинівці — інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Ворог атакував балістикою Миколаїв, загинуло 5 людей

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, вдень, 11 квітня, близько 12:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог атакував промислове підприємство. За попередньою інформацією, удар було завдано балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, згодом в лікарні помер ще один чоловік. Поранень зазнало шестеро людей. Серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, цивільні автомобілі.

Також ворог вдарив БпЛА типу "Ланцет" по Радсадівській громаді, завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися також і по території Куцурубської громади.

Крім того, у ніч на 12 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.

Сумщину обстрілювали з артилерії і мінометів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська (8 вибухів), Ворожбянська (10 вибухів), Есманьська (ворог скинув 1 міну) та Свеська (20 вибухів) громади, повідомили в Сумській ОВА.