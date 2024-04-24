Харьков обстреляли ракетами С-300, на Херсонщине погиб, на Днепропетровщине повреждены линии электропередач: ситуация в регионах

В ночь на 24 апреля враг обстрелял Харьков ракетами С-300, из-за чего шесть человек получили ранения. По Запорожской области было нанесено 428 ударов, а в Херсонской области один человек погиб и еще 5 получили ранения.

Враг обстрелял Харьков ракетами С-300

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в ночь на 24 апреля враг обстрелял Шевченковский район Харькова. Произошло попадание С-300 в землю, в результате чего повреждены остекление и наружная отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, газовая магистраль. В общей сложности повреждено 568 окон и 33 автомобиля. Пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

В Салтовском районе города в результате обстрела КАБ повреждены 19 частных домов: выбиты окна, заборы и частично повреждены кровли; 3 гаража и 3 автомобиля.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Харьков, Казачья Лопань, Золочев.

В поселке Золочев Богодуховского района в результате обстрела частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и 10 домов, из них 2 жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения.

Кроме того, произошел вражеский обстрел с. Сеньково Купянского района с РСЗО. Повреждена линия электропередач, частное домовладение. В результате вражеского обстрела КАБ поселка Казачья Лопань повреждены здание поселкового совета и гараж. Из-за вражеских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены частные дома и электросопротивление. В с. Юрченко двигаясь через поле на автомобиле на неизвестном взрывном устройстве подорвался 24-летний мужчина. Доставлен в больницу.

Оккупанты 428 раз ударили по Запорожской области

Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

В частности, 147 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Роботино. 275 артобстрелов нанесены по территории Новояковловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Вербового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Пятихаток.

Разрушения в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА / telegram

Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены агрофирма и линии электропередач

"Ночью удары по Никопольщине продолжались. Враг применял дроны-камикадзе разных типов и тяжелую артиллерию", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Оккупанты попали по райцентру, Мировской и Марганецкой общинам. Повреждены предприятие и агрофирма. А еще – линии электропередач. Без света осталась часть абонентов. Люди не пострадали.

"По уточненной информации, из-за вечерних атак FPV-дронами в районе повреждены еще один частный дом и хозяйственное сооружение", - добавил Лысак.

В Херсонской области в результате вражеской агрессии погиб один человек

Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Антоновку, Садовое, Понятовку, Янтарное, Томину Балку, Милово, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоалександровку, Львове, Кизомис, Новокаиры, Крупицу, Казацкое, Нововоронцовку, Михайловку, Станислав, Качкаровку, Ольговку и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажка и 14 частных домов. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

По Николаевщине враг бил FPV-дронами и из артиллерии

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, 23 апреля враг направил дроны-камикадзе типа FPV и "Ланцет" по прибрежной части Николаевского района. В результате были повреждены автомобильная техника промышленного предприятия, гражданские автомобили и катер. Пострадавших нет.

Кроме того, в с. Дмитровка Куцурубской общины, в результате одного из ударов поврежден частный дом. Также в течение суток враг производил артиллерийские обстрелы акватории Очаковской общины и самого города Очаков. В результате ударов повреждены пять частных домов.

Ночью, 24 апреля, под вражескими артиллерийскими обстрелами снова находилась Куцурубская община. Пострадавших нет.

В Сумской области прозвучало 49 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская и Эсманьская общины.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов есть ранены е

По информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранен человек. В Кураховской общине поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово и Островское. В Гродовской общине под огнем Новоалександровка. В Новогродовской общине поврежден дом в Галицыновке. В Покровске повреждено админздание.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 5 частных домов в Ямполе, админздание в Заречном. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 4 дома, 2 автомобиля и инфраструктурный объект.

В Нью-Йорке Бахмутского района ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.