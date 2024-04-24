Харків обстріляли ракетами С-300, на Херсонщині є загиблий, на Дніпропетровщині пошкоджені лінії електропередач: ситуація в регіонах

В ніч на 24 квітня ворог обстріляв Харків ракетами С-300, через що шість людей отримали поранення. По Запорізькій області було завдано 428 ударів, а на Херсонщині одна людина загинула і ще 5 дістали поранення.

Ворог обстріляв Харків ракетами С-300

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, в ніч на 24 квітня ворог обстріляв Шевченківський район Харкова. Відбулося влучання С-300 у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

У Салтівському районі міста внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків: вибиті вікна, паркани та частково пошкоджено покрівлі; 3 гаражі та 3 автомобілі.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків, Козача Лопань, Золочів.

У селищі Золочів Богодухівського районі внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівлю банківської установи.

Крім того, відбувся ворожий обстріл с. Сенькове Куп'янського району з РСЗВ. Пошкоджено лінію електропередач, приватне домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ селища Козача Лопань пошкоджені будівля селищної ради і гараж. Через ворожий обстріл с. Вільча Чугуївського району пошкоджено приватні будинки та електроопору. У с. Юрченкове рухаючись через поле на автомобілі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 24-річний чоловік. Доставлений до лікарні.

Окупанти 428 разів ударили по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, 147 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине. 275 артобстрілів завдано по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та П’ятихаток.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА / telegram

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені агрофірма і лінії електропередач

"Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів та важку артилерію", - повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще – лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали.

"За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда", - додав Лисак.

На Херсонщині внаслідок ворожої агресії загинула одна людина

Згідно з повідомленням голови Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та газогони.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

По Миколаївщині ворог бив FPV-дронами та з артилерії

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, 23 квітня ворог спрямував дрони-камікадзе типу FPV та "Ланцет" по прибережній частині Миколаївського району. Внаслідок цього було пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер. Постраждалих немає.

Крім того, у с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного із ударів пошкоджено приватний будинок. Також впродовж доби ворог здійснював артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади і самого міста Очаків. Внаслідок ударів пошкоджено пʼять приватних будинків.

Уночі, 24 квітня, під ворожими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 49 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади.

У Донецькій області через ворожі обстріли є поранені

За інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстріляні Курахове та Острівське. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка. У Новогродівській громаді пошкоджено будинок у Галицинівці. У Покровську пошкоджено адмінбудівлю.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 5 приватних будинків у Ямполі, адмінбудівлю у Зарічному. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 4 будинки, 2 автомобілі та інфраструктурний об'єкт.

У Нью-Йорку Бахмутського району поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.