Захватчики сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки, в Харьковской области 4 погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому кварталу города Константиновка Донецкой области, в результате чего ранения получили пять человек. Захватчики также атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никополь и Марганецкую общину на Днепропетровщине, а в Куцурубской общине Николаевской области в результате артобстрелов горело фермерское хозяйство.

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Войска РФ ударили дронами-камикадзе и артиллерией по Днепропетровской области

Российские оккупанты вечером, 10 июня, атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никополь и Марганецкую общину, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в Никополе поврежден инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственное сооружение.

Как уточнил глава области, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Харьковской области четверо погибших, еще 11 ранены

В Харьковской области за сутки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения, сообщает начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Киевском и Салтовском районах Харькова в результате обстрела КАБами один человек погиб, семеро пострадали. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

В Чугуевском районе, в Новопокровской ТГ в результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина, пострадал еще один человек.

В пгт Белый Колодец Чугуевского района произошел вражеский обстрел, в результате которого повреждены складские здания гражданского предприятия.

В пгт Старый Салтов Чугуевского района в результате обстрела горел гражданский автомобиль. Погиб один человек.

Недалеко от села Дементиевка, Харьковского района в результате обстрела КАБ один человек погиб, трое ранены.

По Запорожской области враг нанес 548 ударов, есть раненые

Оккупанты за сутки нанесли по Запорожской области 548 ударов, под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, две женщины и мужчина ранены во время атаки россиян по Пологовскому району.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому. 220 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. 22 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку. 301 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилья.

Россияне обстреляли 14 населенных пунктов Херсона

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по 14 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Михайловка, Берислав, Веселое, Станислав, Новотягинка, Кизомис, Антоновка, Приднепровское, Республиканец и Херсон.

Повреждены две многоэтажки и 15 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Николаевской области горело фермерское хозяйство

В Куцурубской общине Николаевской области в результате вражеских артобстрелов горело фермерское хозяйство, сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, враг обстрелял с. Дмитровка Куцурубской общины, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства. Повреждено хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по Гороховской общине, в результате чего возник пожар хозяйственного сооружения и сухой травы. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены четыре частных домовладения и один автомобиль. Пострадавших нет.

Армия РФ шесть раз обстреляли приграничье Сумщины

Войска РФ ночью и утром шесть раз обстреляли пограничные Сумской области, сообщает в Телеграмме Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманьская общины”, - говорится в сообщении.

По Эсманьской общине враг бил из минометов.

На территорию Хотинской общины россияне сбросили три мины, также был артобстрел.

На Лебединскую общину совершена атака дроном-камикадзе.

На территорию Белопольской общины россияне с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства.

По территории Краснопольской общины зафиксирован артиллерийский обстрел.

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал Константиновки

Поздно вечером понедельника, 10 июня, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому кварталу города Константиновка Донецкой области, в результате чего ранения получили пять человек.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что российские войска нанесли авиаудар по Константиновке в 23:20. По предварительным данным, враг сбросил на прифронтовый населённый пункт КАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Оккупанты попали в жилой микрорайон, где в своих квартирах в результате разбиения стекла и мощной взрывной волны получили ранения 5 местных жителей. Мужчина 65 лет и женщин в возрасте от 63 до 88 лет доставили в больницу.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и множественные резаные раны тела. Всем предоставили квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, в городе из-за российских обстрелов повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных жилых домов: в домах выбиты окна и стекла.

Как сообщает Донецкая ОВА, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Звездное и Елизаветовка. В Кураховской общине повреждено предприятие в Новоселидовке, обстрелянные Курахово, Кураховка, Острое и Горняк. В Покровске ранены 2 человека. Повреждено предприятие в Галицыновке Новогродовской общины.

В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 4 дома и админздание, еще 1 дом поврежден в Щербиновке.