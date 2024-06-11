Загарбники скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки, на Харківщині 4 загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області, у результаті чого поранень зазнали п'ятеро людей. Загарбники також атакували дронами-камікадзе й артилерією Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, а у Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок артобстрілів горіло фермерське господарство.

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Війська РФ вдарили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді

Російські окупанти ввечері, 10 червня, атакували дронами-камікадзе й артилерією Нікополь і Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 3 приватні будинки та господарську споруду.

Як уточнив очільник області, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

На Харківщині четверо загиблих, ще 11 поранені

У Харківській області за добу загинули четверо людей, ще 11 зазнали поранень, повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Київському та Салтівському районах Харкова внаслідок обстрілу КАБами одна людина загинула, семеро постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

У Чугуївському районі, в Новопокровській ТГ внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.

В смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.

У смт Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.

Неподалік села Дементіївка, Харківського району внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, троє поранені.

По Запорізькій області ворог завдав 548 ударів, є поранені

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, дві жінки і чоловік поранені під час атаки росіян по Пологівському району.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому і Кам'янському. 220 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку і Новоандріївку. 22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку і Малинівку. 301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

Росіяни обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини

Російська армія минулої доби здійснила удари по 14 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та Херсон.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Миколаївщині горіло фермерське господарство

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок ворожих артобстрілів горіло фермерське господарство, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено господарську будівлю. Постраждалих немає.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Крім того, ворог здійснив ракетний удар по Горохівській громаді, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих немає.

Армія РФ шість разів обстріляли прикордоння Сумщини

Війська Російської Федерації вночі та зранку шість разів обстріляли прикордоння Сумської області, повідомляє у Телеграмі Сумська обласна військова адміністрація

“Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади”, - ідеться у повідомленні.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів.

На територію Хотінської громади росіяни скинули три міни, також був артобстріл.

На Лебединську громаду здійснено атаку дроном-камікадзе.

На територію Білопільської громади росіяни з безпілотного літального апарату скинули два вибухові пристрої.

По території Краснопільської громади зафіксовано артилерійський обстріл.

Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки

Пізно ввечері понеділка, 10 червня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по житловому кварталу міста Костянтинівка Донецької області, у результаті чого поранень зазнали п'ятеро людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці о 23:20. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт КАБ-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Окупанти поцілили по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали поранень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні.

У потерпілих діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Усім надали кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, у місті через російський обстріл пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.

Як повідомляє Донецька ОВА, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.