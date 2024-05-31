СБУ и НАБУ разоблачили на взятке в полмиллиона гривен заместителя председателя Ровенского облсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Ровенского облсовета на взятке более полумиллиона гривен. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и СБУ.

"НАБУ и САП совместно с Управлением СБУ в Ровенской области сообщили заместителю председателя Ровенского областного совета о подозрении в получении от частного предпринимателя неправомерной выгоды за "помощь" по земельным и имущественным вопросам", - говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, когда-то находившийся в коммунальной собственности.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и о принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

Следствие выявило, что за такие "услуги" должностное лицо в 2022-2023 годах получило от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По информации издания "Слово и дело" из собственных источников, речь идет о Сергее Свисталюке и коммунальном предприятии "Областной детский туберкулезный санаторий "Новостав".