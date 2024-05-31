СБУ та НАБУ викрили на хабарі в півмільйона гривень заступника голови Рівненської облради

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з НАБУ і САП викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.

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Про це повідомляють пресслужби НАБУ та СБУ.

"НАБУ і САП спільно з Управлінням СБУ в Рівненській області повідомили заступнику голови Рівненської обласної ради про підозру в одержанні від приватного підприємця неправомірної вигоди за "допомогу" із земельним та майновим питаннями", - йдеться в повідомленні НАБУ.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

Слідство виявило, що за такі "послуги" посадовець у 2022-2023 роках отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

За інформацією видання "Слово і діло" з власних джерел, ідеться про Сергія Свисталюка та комунальне підприємство "Обласний дитячий туберкульозний санаторій "Новостав".