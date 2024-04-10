Хотел заработать на переселенцах: мэра Новомосковска задержали на взятке в $30 тысяч

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали мэра Новомосковска (Днепропетровская область) Сергея Резника и секретаря городского совета за вымогательство взятки у предпринимателя, который хотел обустроить общежитие для переселенцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Согласно информации, на территории общины Новомосковска с 90-х годов стоял недострой школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Местный предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы разместить там переселенцев, оплату за проживание которых должна была осуществлять международная гуманитарная организация.

Когда предприниматель обратился в городской совет с этим предложением, мэр Резник и секретарь совета потребовали от него $30 тыс. за то, чтобы ускорить процесс.

За эти средства они обещали вынести вопросы голосования сессии и повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения без объявления тендера.

9 апреля 2024 года предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете, во время чего оба чиновника и задержали.

Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к коррупционной сделке, в том числе проверяется возможное сотрудничество с местными правоохранителями.

Напомним, судья Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимир Булко, которого НАБУ еще в 2018 году разоблачило на взятке в €5 тысяч, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.