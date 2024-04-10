Хотів заробити на переселенцях: мера Новомосковська затримали на хабарі у $30 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань затримали мера Новомосковська (Дніпропетровська область) Сергія Рєзніка та секретаря міської ради за вимагання хабаря у підприємця, який хотів облаштувати гуртожиток для переселенців.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Згідно з інформацією, на території громади Новомосковська з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м. Місцевий підприємець вирішив відремонтувати приміщення, щоб розмістити там переселенців, оплату за проживання яких мала здійснювати міжнародна гуманітарна організація.

Коли підприємець звернувся до міської ради з цією пропозицією, мер Рєзнік та секретар ради вимагали від нього $30 тис. за те, щоб "прискорити" процес.

За ці кошти вони обіцяли винести питання на голосування сесії та вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення без оголошення тендеру.

9 квітня 2024 року підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті, під час чого обох посадовців і було затримано.

Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до корупційної оборудки, у тому числі перевіряється можлива співпраця з місцевими правоохоронцями.

Нагадаємо, суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у 2018 році викрило на хабарі в €5 тисяч, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.