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NASA планирует вывести Международную космическую станцию с орбиты и затопить ее в океане
Международная космическая станция (МКС) может завершить свою работу на орбите навсегда в январе 2031 года. Об этом сказано в отчете на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA).
Планируется, что сначала высота орбиты космической станции будет постепенно снижаться, по сравнению с нынешней высотой 408 км. По мере снижения высоты МКС будет сталкиваться с более плотной атмосферой, увеличивая сопротивление и опуская ее еще ниже.
Когда МКС приблизится к "кладбищу космических кораблей" в Тихом океане, ее операторы в последний раз запустят двигатели, чтобы дать ей последний толчок для погружения.
При этом до 2030 года МКС будет продолжать работать в соответствии с обязательствами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Строительство МКС началось в ноябре 1998 года. Это был совместный проект 14 стран мира.
Напомним, в декабре в космос отправили крупнейший в мире телескоп James Webb для изучения Вселенной. В январе он достиг своего первого пункта назначения на орбите вокруг Солнца.
Оттуда James Webb пойдет по специальному маршруту, который держит телескоп в постоянном выравнивании с нашей планетой, однако за ее тенью, так как Земля и телескоп вращаются вокруг Солнца в тандеме.