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Наука
Дата публикации

NASA планирует вывести Международную космическую станцию с орбиты и затопить ее в океане

МКС
МКС будет работать до 2030 года. Фото: Pinterest

Международная космическая станция (МКС) может завершить свою работу на орбите навсегда в январе 2031 года. Об этом сказано в отчете на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA).

Планируется, что сначала высота орбиты космической станции будет постепенно снижаться, по сравнению с нынешней высотой 408 км. По мере снижения высоты МКС будет сталкиваться с более плотной атмосферой, увеличивая сопротивление и опуская ее еще ниже.

Когда МКС приблизится к "кладбищу космических кораблей" в Тихом океане, ее операторы в последний раз запустят двигатели, чтобы дать ей последний толчок для погружения.

Фото 2 — NASA планирует вывести Международную космическую станцию с орбиты и затопить ее в океане
Точка Немо или "кладбище космических кораблей" на Google Earth. Фото: Google 

При этом до 2030 года МКС будет продолжать работать в соответствии с обязательствами. 

"Более 20 лет МКС была "маяком мирного международного научного сотрудничества, но к концу этого десятилетия все ее миссии будут выполнены", — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Строительство МКС началось в ноябре 1998 года. Это был совместный проект 14 стран мира.

Напомним, в декабре в космос отправили крупнейший в мире телескоп James Webb для изучения Вселенной. В январе он достиг своего первого пункта назначения на орбите вокруг Солнца.

Оттуда James Webb пойдет по специальному маршруту, который держит телескоп в постоянном выравнивании с нашей планетой, однако за ее тенью, так как Земля и телескоп вращаются вокруг Солнца в тандеме.

Автор:
Вита Молодан