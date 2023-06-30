Вчені створили візуалізацію ядерної війни між США та Росією (ВІДЕО)

Вчені Інституту майбутнього життя (FLI) проаналізували відкриті дані щодо ядерного потенціалу Росії і США, та створили на основі отриманих результатів найбільш реалістичну з наукової точки зору візуалізацію ядерної війни між цими країнами.

Відео опублікували на каналі FLI.

Немає значення, хто перший прийме рішення запустити боєголовку . Коли одна сторона запускає ядерні ракети, інша країна відразу виявить їх та відкриє вогонь у відповідь. Російські ракети досягнуть США через кілька хвилин, американські — приблизно через 10 хвилин після запуску.

Після ураження будуть зруйновані електромережі, що створить електромагнітний імпульс у десятки тисяч вольт на один метр. Наступні удари, імовірно, будуть спрямовані по командно-управлінським центрам і ядерним пусковим установкам. Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування потрібно близько півгодини для польоту від запуску до цілі.

Найбільші міста країн будуть уражені першочергово, вважають вчені, адже мають стратегічне значення. Після влучання на місці удару виникне вогняна куля, яка поширить радіоактивну грибоподібну хмару. Як показав прецедент в Японії, люди які, знаходяться в епіцентрі вибуху, згорають дотла .

Інші країни з ядерною зброєю неминуче будуть ув'язані в таку війну. Велика Британія та Франція мають ядерний потенціал і зобов’язані відповідно до статті 5 НАТО захищати США, тому Росія також вдарить по них .

"Вогняні бурі охоплять міста, де штормовий вітер роздмухає вогонь, запалюючи все, що може горіти, розплавить скло, деякі метали та перетворить асфальт на легкозаймисту гарячу рідину", — моделюють вчені.

Згодом настане "ядерна зима" . Науковці зауважують, що сучасні ядерні бомби потужніші тих, що США скидали на Японію під час Другої світової війни.

Через певний час після влучання, наприклад в багатомільйонному місті Москва, виникне буря з чорного диму. Вони, як вважають вчені, піднімуться вище хмар. Внаслідок цього, Сонце буде нагрівати піднятий дим, але Земля може недоотримувати сонячне світло. Тому температура на поверхні різко впаде — настане ядерна зима.

Нагадаємо, що в США вважають, що загроза використання тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною.

Така думка Байдена пролунали через кілька днів після того, як президент США назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою тактичну ядерну зброю в Білорусі, "абсолютно безвідповідальною".