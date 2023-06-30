Ученые создали визуализацию ядерной войны между США и Россией (ВИДЕО)

Ученые Института будущей жизни (FLI) проанализировали открытые данные по ядерному потенциалу России и США и создали на основе полученных результатов наиболее реалистичную с научной точки зрения визуализацию ядерной войны между этими странами.

Видео было опубликовано на канале FLI.

Неважно, кто первый примет решение запустить боеголовку . Когда одна сторона запускает ядерные ракеты, другая страна сразу обнаружит их и откроет ответный огонь. Российские ракеты достигнут США через несколько минут, американские — через 10 минут после запуска.

После поражения будут разрушены электросети, что создаст электромагнитный импульс в десятки тысяч вольт на один метр. Следующие удары, вероятно, будут направлены по командно-управленческим центрам и ядерным пусковым установкам. Межконтинентальным баллистическим ракетам наземного базирования требуется около получаса для полета от запуска к цели.

Крупнейшие города стран будут поражены в первую очередь, считают ученые, ведь имеют стратегическое значение. После попадания на месте удара возникнет огненный шар, который распространит радиоактивное облако. Как показал прецедент в Японии, люди, находящиеся в эпицентре взрыва, сгорают дотла .

Другие страны с ядерным оружием неизбежно будут увязаны в такую войну. Великобритания и Франция обладают ядерным потенциалом и обязаны в соответствии со статьей 5 НАТО защищать США, поэтому Россия также ударит по ним .

"Огненные бури охватят города, где штормовой ветер раздувает огонь, зажигая все, что может гореть, расплавит стекло, некоторые металлы и превратит асфальт в легковоспламеняющуюся горячую жидкость", - моделируют ученые.

Со временем наступит "ядерная зима" . Ученые отмечают, что современные ядерные бомбы мощнее тех, что США сбрасывали на Японию во время Второй мировой войны.

Через некоторое время после "обмена" ядерными бомбами, например, в многомиллионном городе Москва, возникнет буря из черного дыма. Они, как полагают ученые, поднимутся выше облаков. В результате, Солнце будет нагревать поднятый дым, но Земля может недополучать солнечный свет. Поэтому температура на поверхности резко упадет – наступит ядерная зима.

Напомним, что в США считают, что угроза использования тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.

Такое мнение Байдена прозвучало через несколько дней после того, как президент США назвал заявление Путина о том, что Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "совершенно безответственным".