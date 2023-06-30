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Ученые создали визуализацию ядерной войны между США и Россией (ВИДЕО)
Ученые Института будущей жизни (FLI) проанализировали открытые данные по ядерному потенциалу России и США и создали на основе полученных результатов наиболее реалистичную с научной точки зрения визуализацию ядерной войны между этими странами.
Видео было опубликовано на канале FLI.
Неважно, кто первый примет решение запустить боеголовку. Когда одна сторона запускает ядерные ракеты, другая страна сразу обнаружит их и откроет ответный огонь. Российские ракеты достигнут США через несколько минут, американские — через 10 минут после запуска.
После поражения будут разрушены электросети, что создаст электромагнитный импульс в десятки тысяч вольт на один метр. Следующие удары, вероятно, будут направлены по командно-управленческим центрам и ядерным пусковым установкам. Межконтинентальным баллистическим ракетам наземного базирования требуется около получаса для полета от запуска к цели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Крупнейшие города стран будут поражены в первую очередь, считают ученые, ведь имеют стратегическое значение. После попадания на месте удара возникнет огненный шар, который распространит радиоактивное облако. Как показал прецедент в Японии, люди, находящиеся в эпицентре взрыва, сгорают дотла.
Другие страны с ядерным оружием неизбежно будут увязаны в такую войну. Великобритания и Франция обладают ядерным потенциалом и обязаны в соответствии со статьей 5 НАТО защищать США, поэтому Россия также ударит по ним.
Со временем наступит "ядерная зима". Ученые отмечают, что современные ядерные бомбы мощнее тех, что США сбрасывали на Японию во время Второй мировой войны.
Через некоторое время после "обмена" ядерными бомбами, например, в многомиллионном городе Москва, возникнет буря из черного дыма. Они, как полагают ученые, поднимутся выше облаков. В результате, Солнце будет нагревать поднятый дым, но Земля может недополучать солнечный свет. Поэтому температура на поверхности резко упадет – наступит ядерная зима.
Напомним, что в США считают, что угроза использования тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.
Такое мнение Байдена прозвучало через несколько дней после того, как президент США назвал заявление Путина о том, что Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "совершенно безответственным".