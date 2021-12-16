50 вертолетов Airbus и Европейский хаб пожарной безопасности: Монастырский представил план развития авиации МВД (ФОТО)

В 2022 году Министерство внутренних дел будет иметь более 50 вертолетов, полученных от французской авиастроительной компании Airbus, а также отечественного производства. Чтобы эффективно использовать большое количество авиатехники, МВД реализует два проекта: Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности.

Об этом 16 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства.

"В следующем году в Украине уже будет более 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters. И мы сможем представить один из самых больших в Европе парк авиатехники. Но эти воздушные машины нужно эффективно использовать. Поэтому мы реализуем сразу два амбициозных проекта: Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности", — сказал Монастырский.

В рамках создания Европейского хаба пожарной безопасности МВД собирается построить Ситуационный центр мониторинга. Он займется анализом спутниковых термоснимков.

В МВД считают, что этот Ситуационный центр позволит предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами. Дело в том, что полученная информация даст возможность ликвидировать пожар намного быстрее благодаря оперативной реакции.

Монастырский добавил, что создание авиахаба требует увеличения авиапарка ГСЧС. В частности, нужно будет удвоить количество самолетов АН-32П.

Украина получит 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters. Фото: пресс-служба МВД Для создания авиахаба увеличат авиапарк ГСЧС. Фото: пресс-служба МВД Airbus Helicopters Н-145 будут использовать для аэромедицинской эвакуации. Фото: пресс-служба МВД

"Уже завтра, 17 декабря, ГСЧС получит еще один, пятый самолет – АН-32П, предназначенный именно для тушения пожаров. МВД планирует увеличивать количество таких самолетов в парке ГСЧС", — сказал министр.

В 2021 году МВД совместно с Министерством здравоохранения занимаются развитием аэромедицинской эвакуации. В рамках этого проекта через два года вся карта Украины будет закрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Для этих целей будут использовать вертолеты Airbus Helicopters Н-145 и отечественные Ми-2 МСБ-1.

Напоминаем, в декабре Airbus завершила структурную сборку нового самолета A321XLR, который может произвести революцию на рынке авиаперевозок.

Новая модель является модификацией популярного авиалайнера A321. В отличие от базовой модели, которая предназначена для полетов на средние дистанции, A321XLR может летать на расстояние до 8700 км.

Airbus также планирует поставлять самолеты для государственной авиакомпании Украины. В частности, Министерство инфраструктуры Украины и Airbus 25 ноября подписали меморандум о взаимопонимании.