АМКУ оштрафовал "Киевтеплоэнерго" на 2 млн грн по делу о ценах за отопление

Антимонопольный комитет оштрафовал коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" на 1,954 миллиона гривен. Штраф наложили из-за того, что КП подало запрашиваемую информацию в неполном объеме.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, соответствующее решение 23 декабря 2021 года приняла Временная административная коллегия Антимонопольного комитета.

Регулятор запрашивал информацию у "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования дела о перерасчете коммунальных платежей.

"Информация Северному МТВ необходима в рамках оценки выполнения предоставленных ранее предприятию рекомендаций по осуществлению перерасчета за теплоснабжение в Киеве в соответствии с положениями действующего законодательства", — объяснили в АМКУ.

Ранее "Киевтеплоэнерго" по требованию АМКУ осуществило перерасчет потребителям следующим образом:

в сторону уменьшения – на 61 миллион гривен;

в сторону увеличения – на 103 миллиона гривен.

В АМКУ решили проверить, действительно ли требование комитета привело к поднятию цен, ведь увеличение стоимости могло быть результатом некорректного выполнения рекомендаций. С этой целью АМКУ и запросил информацию у "Киевтеплоэнерго", но КП предоставило запрашиваемую информацию не в полном объеме и не в установленный срок.

"Это нарушение предусмотрено пунктом 14 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции" и наказывается штрафом. Также "Киевтеплоэнерго" должно выполнить требование Северного межобластного отделения АМКУ по предоставлению полной информации", — подытожили в АМКУ.

Напомним, конфликт между "Киевтеплоэнерго" и АМКУ тянется с лета этого года. Тогда КП пересчитало тарифы на отопление для потребителей. Однако киевляне начали заявлять, что в их платежках резко увеличились суммы.

Позже Киевская городская государственная администрация приняла решение оставить тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения в отопительном сезоне 2021/2022 на том же уровне, что и в предыдущем отопительном сезоне.