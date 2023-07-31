Більше 500 людей зібрав перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa

22 липня в Одесі відбувся перший форум для волонтерів і про волонтерів — Social Camp Odesa 2023. Просто неба в Зеленому театрі зібралися більше 500 представників благодійних фондів, громадських організацій, бізнесменів, активістів й всіх, хто сьогодні задіяний в гуманітарній та військовій допомозі країні.

36 спікерів впродовж форуму відкрито та сміливо перед сотнями людей підіймали питання, на які кожен зараз шукає відповідь: від психологічних аспектів до регулювання волонтерської діяльності та законодавчих ініціатив, які має запровадити держава, аби підтримувати спільноту.

“Волонтерство – це точно те, що має латати дірки і не бути системою. Задача волонтерства показати, де держава повільна й неспроможна. Щоб держава швидко адаптувалася і залатала ці дірки. Права волонтерів мають бути захищені. Дайте нам можливість самоконтролю і самоорганізації, ми будемо в цьому ефективні. Держава ж має зробити так, щоб волонтерська діяльність була не потрібна”, — наголосив один зі спікерів дискусійної панелі “Партнери, а не вороги: які кроки має зробити держава, щоб підтримати або співпрацювати з волонтерським рухом” – керівник проєкту "Голос Громадянського суспільства" і професор КНУ Андрій Длігач.

За словами заступника директора фонду “Повернись живим” Олега Карпенко, який також долучився до Social Camp Odesa, подібні заходи є необхідними, адже за останні півтора роки волонтерська діяльність зазнала масштабних трансформацій і спільноті необхідна платформа для обміну думок, перезавантаження та натхнення. “Після 24 лютого все змінилося. Ми, як фонд, почали купляти зброю. Таких прецедентів в світі не було. І роль великих фондів, і маленьких ініціатив має місце бути. Бо там, де великі фонди не мають швидкості і гнучкості, на це спроможні невеликі ініціативи”, – зауважив Олег Карпенко. Організатори форуму планують продовжувати допомогу волонтерському ком’юніті країни. В подальшому вони мають намір створити в межах Зеленого театру волонтерський хаб, яким зможуть користуватися всі дотичні до волонтерства сторони.

“Важкі часи народжують сильних людей. Тут, в Зеленому театрі, ми робимо волонтерський хаб, який покликаний допомагати об’єднуватися волонтерам, надавати їм необхідні знання й безкоштовний коворкінг”, – зазначив координатор Social Camp Odesa та керівник Зеленого театру в Одесі Віталій Карпенко. Ініціатор Social Camp 2023 український підприємець та імпакт-інвестор Єгор Гребенніков додав, що велика зацікавленість, проявлена з боку зареєстрованих учасників, лише підкреслює важливість проведення форуму в майбутньому. “Боротьба триває. Волонтерська діяльність зі спринту перетворилася на марафон, що триває паралельно з військовою роботою ЗСУ і не має чітких часових рамок. Волонтерська спільнота сьогодні особливо потребувала перезавантаження, натхнення та сил для забігу вдовгу”, — прокоментував ініціатор створення Social Camp Odesa Єгор Гребенніков.

Захід проводився за підтримки генерального партнера Impact Hub Odesa, креативного партнера Havas Ukraine, аналітичного партнера Gradus Research, інформаційного партнера Odesa Business Club та контент-партнера благодійного фонду “Хвиля 91”.

Social Camp Odesa підтримали благодійний фонд “Корпорація монстрів”, громадська організація “Безбар’єрність”, волонтерський центр “Гостинна хата”, координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України.

Генеральним медіапартнером стали: 1+1 media, Українська правда

Медіапартнерами заходу були: Еспресо.tv, Delo.ua, Mind.ua, Obozrevatel, Суспільне.Одеса, 7 канал, УСІ