Британский певец Стинг продал права на все свои песни за $250 млн

Популярный британский рок-певец и композитор Стинг продал компанию Universal Music Publishing Group (UMPG), которой принадлежали права на его песни, за 250 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Nypost.

UMPG купила крупнейшая в мире звукозаписывающей компании Universal Music Group. Уточняем, что сумма сделки не разглашалась. Но профильные американские СМИ со ссылкой на источники, сообщают, что цена компании — 250 миллионов долларов.

Сделка включила в себя все сольные работы Стинга, а также его песни времен, когда он был в рок-группе The Police, включая классические композиции Every Breath You Take, Roxanne, Shape Of My Heart, Message in a Bottle и другие.

"Для меня совершенно необходимо, чтобы у всей моей карьеры был дом, где ее ценят и уважают — не только для того, чтобы по-новому общаться с давними поклонниками, но и чтобы представить мои песни новой аудитории, музыкантам и поколениям", — сказал Стинг после продажи.

Он отметил, что очевидно, что именно UMG купила его творчество, ведь именно с этой компанией он сотрудничал долгое время.

"Стинг — гений сочинения песен, чья музыка пронизывает мировую культуру", — сказал председатель и главный исполнительный директор UMG Люциан Грейндж.

Напомним, ранее музыкальная издательская компания Warner Chappell Music приобрела у наследников Дэвида Боуи глобальные права на публикацию музыки из каталога певца.

Каталог был приобретен за более чем $250 млн. Теперь компания имеет права и на треки, выпущенные как синглы из саундтреков и других проектов.