EPAM підтримує Україну та підсумовує 200 днів гуманітарної допомоги

З 24 лютого для компанії ЕРАМ головними завданнями стали безпека багатотисячної української команди та всебічна підтримка України. В березні компанія виділила 100 мільйонів доларів для допомоги фахівцям та їх родинам, а у квітні створила спеціальний фонд EPAM Assistance Fund, щоб об’єднати зусилля спеціалістів, партнерів, клієнтів для організації допомоги людям і громадам, де вона вкрай необхідна.

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Сума допомоги склала 67 млн грн

Три основні напрямки: допомога людям, державі та освітнім партнерам



Потужний волонтерський рух всередині ЕРАМ — 15 ІТ-проєктів для державних установ та оствініх ініціатив



"Щотижня ми отримували сотні звернень про допомогу — від наших колег, партнерів, фондів, представників місцевої влади, вимушених переселенців з усіх куточків країни. Для організації системного підходу була сформована команда оперативного реагування, яка на постійній основі координує усю роботу з надання допомоги. Зараз ми співпрацюємо з понад 30 міжнародними та локальними фондами. За останні шість місяців ЕРАМ, у співпраці з ними, надала допомогу Україні на суму 67 млн грн. Наперед було сплачено 100 млн податків до державного бюджету", — коментує перебіг масштабної програми гуманітарного реагування віцепрезидент, голова EPAM Ukraine Степан Мітіш.

Масштабна програма реагування EPAM Response сфокусована на 3 наступних напрямках:

Допомога людям:

Засоби першої необхідності та продукти для вимушених переселенців на 4 млн грн. Допомогу отримали майже 9 тисяч людей.

Медичне забезпечення та допомога лікарням склала понад 25 млн грн. На ці кошти були придбані автомобілі швидкої допомоги, аптечки, турнікети, медичні препарати тощо.

Захисне спорядження та спеціальне обладнання на майже 26 млн грн для захисників. Кошти були спрямовані на закупівлю евакуаційних автомобілів, одяг та взуття, каски та бронежилети, обладнання для розмінування територій тощо.

Допомога державі:

Сплата 100 млн грн податків наперед.

Передача сотні одиниць техніки та меблів на потреби державних органів, а також лікарням, навчальним закладам й міськрадам в деокупованих містах та селищах тощо.

Допомога освітнім партнерам:

Навесні разом з партнерами з AWS у хмарне середовище було перенесено критично важливу інфраструктуру майже двох десятків університетів, зокрема в зонах бойових дій.

У квітні EPAM University розпочала безкоштовну програму IT Fundamentals для опанування засад комп’ютерної інженерії. Вона стала наймасштабнішим проєктом для 12 тис. новачків за усю історію компанії.

Експерти компанії також долучилися до проєкту Міністерства цифрової трансформації IT Generation, мета якого — дати українцям можливість отримати нову професію в ІТ.

В липні EPAM підтримала українську команду школярів на 63-й Міжнародній олімпіаді з математики (Норвегія).

Команда EPAM в Україні та в усьому світі відразу мобілізувала зусилля, щоб допомагати в будь-який можливий спосіб і сьогодні більш ніж 10 тисяч фахівців компанії продовжують це робити.

Волонтерcький рух всередині ЕРАМ. За даними внутрішніх опитувань, більше 800 колег зараховують себе до волонтерів, близько 100 з них — активно залучені до громадських організацій або власних волонтерських проєктів. Щотижня внутрішня спільнота волонтерів закриває близько десяти найрізноманітніших запитів — від забезпечення аптечками, їжею та одягом до купівлі автомобілів.

Окремий напрямок допомоги — цифрове волонтерство. Спеціалісти компанії реалізували 15 IT-проєктів з розробки цифрових рішень на запит державних органів, зокрема була розроблена платформа для більш швидкого оформлення гуманітарних вантажів на кордоні, платформа для збору даних з організації посівної кампанії, сайт координації допомоги у місті Івано-Франківську тощо.

"Ми продовжуємо активно працювати з нашими клієнтами та партнерами, тримаючи ситуацію в Україні в постійному фокусі, а також підтримуємо внесками EPAM Ukraine Assistance Fund для реалізації поточних проєктів з допомоги українцям", - додає Степан Мітіш.

Долучитися до фонду EPAM Ukraine Assistance Fund внеском можна за посиланням.