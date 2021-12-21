Гарик Корогодский объявил войну компании "Родинний клуб", выманивающей деньги у украинцев

Известный бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский решил разобраться с мошенниками, которые обманывают украинцев, сообщая им о мифических крупных выигрышах и необходимости уплатить для их получения некоторую сравнительно небольшую сумму. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Только разобрались с коллекторами и загнали их в стойло закона, как объявились новенькие. "Родинний клуб", компании, если им верить, 17 лет. Схема работы проста: смс, вы выиграли 370 000", — поделился Корогодский.

Он назвал представителям компании фамилию и имя и предупредил, что им будет плохо, если не отдадут озвученный выигрыш. Затем последовали звонки, смс, заполнение документов.

"Как и коллекторы, никто не поверил. Сейчас мне на отделение почты пришли документы. Их нужно выкупить за 970 грн. Там наверняка будет никому не нужная брошюра за эти деньги или шампунь для кос в подмышках", — уверен бизнесмен.

По его словам, проблема с такими мошенниками уже коснулась многих.

"Родители-пенсионеры несут в такие клубы последнее, голодают, все в надежде на выигрыш. А им приходят все новые и новые доки, за которые нужно платить. Выигрыш близко, я уже в четвертьфинале", — написал Корогодский и заверил, что в рамках закона разберется с теми, кто промышляет таким видом мошенничества.

Гарик Корогодский — киевский бизнесмен, писатель, блогер, меценат, сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб", гражданин Израиля. Совладелец столичного фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ "Dream Town", генеральный директор компании "Вита Веритас".

Он собирался участвовать в выборах городского головы Киева и в случае победы перенести мэрию на левый берег Днепра, а также кардинально сократить штат ее сотрудников.

В печать выходит "Красная книга Гарика", которую написал Корогодский. В промо книги используется традиционный прием — розыгрыш. Все покупатели смогут принять участие в игре, победитель которой получит миллион.