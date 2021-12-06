Главу киевского райавтодора, пойманного на "распиле" при ремонте подземных переходов, будут судить

Деснянская окружная прокуратура Киева направила в одноименный райсуд обвинительный акт в отношении начальника коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление Деснянского района".

Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему вменяют растрату бюджетных средств (части 2 и 3 статьи 191 Уголовного кодекса), выделенных на ремонт подземных переходов. Напомним, что о подозрении ему сообщили в августе.

Установлено, что в течение 2020 года КП заключило два договора с хозяйствующими субъектами на проведение текущего ремонта двух подземных переходов — у станции метро "Черниговская", а также на углу улицы Братиславской и Лесного проспекта.

Общая стоимость ремонтных работ составляла 1,5 млн грн. Однако эти работы были выполнены лишь частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились. Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, вовлеченных в проведение ремонтных работ, имеет признаки фиктивности.

Несмотря на это, начальник предприятия подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание соответствующим подразделениям КП на перечисление бюджетных средств за фактически невыполненные ремонтные работы.

Таким образом, указывает сторона обвинения, он совершил растрату бюджетных средств в сумме 260 тысяч грн, чем нанес материальный ущерб территориальной общине Киева. Теперь главе КП грозит лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.