Как будут работать банки, "Новая почта" и "Укрпочта" на новогодние праздники

В связи с празднованием Рождества и Нового года несколько недель подряд в Украине будут длинные выходные. Украинцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 27 декабря, а также 3 и 7 января.

График работы "Новой почты" во время новогодних и рождественских праздников

Рождество (по Григорианскому календарю) будут праздновать 25 декабря, в субботу, поэтому украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 27 декабря. Отделения "Новой почты" 25 и 27 декабря будут работать по своему обычному расписанию.

31 декабря – по графику, по которому работают в субботу, при этом он может отличаться в зависимости от отделения.

1 и 7 января отделения "Новой почты" и курьеры не будут работать вообще. В эти дни не будут загружать посылки в почтоматы, но заранее загружаемые посылки клиенты почтового оператора смогут получить.

Кроме того, 3 января отделения "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в воскресенье. Опять же он может отличаться в зависимости от отделения.

Как будет работать "Укрпочта" во время новогодних и рождественских праздников

Отделения "Укрпочты" будут работать на Рождество по григорианскому календарю, 25 декабря. Но услуги будут предоставлять дежурные отделения национального почтового оператора.

"Укрпочта" еще не опубликовала график работы 1 и 7 января, но предварительно известно, что в эти дни также будут открыты только дежурные отделения.

Как будут работать банки во время новогодне-рождественских праздников

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года и в течение 2022 года.

В частности, 30 декабря 2021 года СЕП работает до 24:00. 31 декабря до 13:00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, а также от участников СЭП в НБУ и органов Государственной казначейской службы.

1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2022 года. С 7 по 9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются датой банковского дня 10 января 2022 года. В НБУ уточнили, что с 1 по 3 и с 7 по 9 января 2022 года банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции.

Регламент работы СЕП НБУ и банков в период завершения 2021 года и в течение 2022 года. Фото: пресс-служба НБУ

Напоминаем, глава православной церкви Украины Епифаний заявил, что украинцы могут перейти к празднованию Рождества 25 декабря в течение 10 лет. Этот переход должен пройти постепенно, ведь среди украинцев очень крепки традиции, следуя которым они продолжают отмечать Рождество 7 января.

Ранее сообщалось, что Кабмин также решил перенести два выходных в 2022 году. Это связано с празднованием 8 марта, Международного женского дня, и 28 июня – Дня Конституции Украины. Рабочий день с понедельника, 7 марта, переносится на субботу, 12 марта, а с понедельник, 27 июня, — на субботу, 2 июля.