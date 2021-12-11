Как государственные предприятия Украины прививают сотрудников от COVID-19: невакцинированным доступ закрыт

Ровно месяц был дан государственным компаниям, чтобы ускорить темпы вакцинации сотрудников и не допустить остановки предприятий. С 9 декабря 2021 года госкомпании были вынуждены временно отстранить от работы без сохранения зарплаты невакцинированных сотрудников. Как к этому дню подготовились в крупнейших государственных компаниях Украины - в обзоре Delo.ua.

9 ноября Минздрав издал приказ, которым расширил список профессий для обязательной вакцинации и под новые нормы попали сотрудники стратегически важных государственных предприятий, включая "Укрзализныцю", “Укрпошту”, “Ощадбанк”, “Нафтогаз”.

Если оценить уровень и темпы вакцинации сотрудников госпредприятий месяц назад, то ситуация выглядела катастрофически. Многие предприятия, если выполнять карантинные меры, могли попросту остановится с 9 декабря так как руководство не имело бы права допускать сотрудников на рабочие места. Несмотря на сжатые сроки, всем компаниям удалось справиться с задачей.

Рывок гиганта

Особенно сложной ситуация была на крупнейших предприятиях с десятками, а то и сотнями тысяч сотрудников - «Укрпочте» и "Укрзализныце".

На железной дороге, по неподтвержденной информации, в конце октября уровень вакцинированых составлял лишь 18% при штате в 240 тысяч человек. Поэтому у менеджмента был ровно месяц, чтобы ускорить темпы вакцинации и не позволить предприятиям остановиться.

По словам члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, компании удалось обеспечить бесперебойную работу предприятия, но эта задача была не самой легкой ввиду огромного штата предприятия.

За месяц УЗ увеличила количество вакцинированных сотрудников с 18% до свыше 70%. При этом уровень вакцинации сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров (проводников, кассиров, персонала вокзалов и пр.) уже превышает 95%, а в аппарате достигает почти 100%. Из двух тысяч сотрудников аппарата компании под отстранение попли только 20 человек. При этом процент вакцинированных в компании продолжает расти.

В Укрзализныце отмечают, что 100 процентов достичь будет сложно, и на это есть объективные причины. Из 240 тысяч человек, работающих в "Укрзализныце" часть находится в декретных отпусках, на больничных или в долгосрочных отпусках.

Компания продолжает кампанию по вакцинации не только своих сотрудников. Пункты организованы и в офисах, и на железнодорожных вокзалах. Благодаря этому за последние два месяца вакцину получили более 100 тысяч граждан (по большей степени пассажиров)

Мотивация и просвещение

"Укрпочта" также относится к объектам критической инфраструктуры. Предприятие особенно важно в регионах, где оно выполняет доставку пенсий, социальных выплат и субсидий. Кроме того, у компании есть обязательства по доставке лекарств, периодики, универсальных услуг, приему коммунальных платежей в 96% населенных пунктах и обслуживание 10 миллионов человек.

На сегодня, по данным компании, из более чем 60 тысяч сотрудников вакцинированы почти 60%.

При этом – в компании отмечают, что роль сотрудников, которые отказываются вакцинироваться по субъективным причинам, проанализируют.

"Если временное отстранение сотрудника не повлияет на выполнение "Укрпочтой" своих прямых обязательств по предоставлению социально важных услуг, такой невакцинированный сотрудник будет временно отстранет без сохранения заработной платы", - говорится в ответе компании на запрос Delo.ua.

При этом, в компании отмечают, что осле прививки сотрудники смогут вернуться к работе. При этом которые имеют противопоказания и те, которые переболели коронавирусом в предыдущие 3 месяца, работают дальше без изменений.

Чтобы мотивировать сотрудников «Укрпочта» развернула у себя пункты вакцинации, приглашает бригады медиков и даже раздавала премии - 10% от оклада за полную вакцинацию подразделения и разыгрывала деньги среди сотрудников, которые вакцинировались.

Хорошие показатели вакцинации у компаний группы Нафтогаз. В управляющей компании НАК "Нафтогаз Украина" вакцинировались более 95% сотрудников. Кроме того, по данным, предоставленным пресс-службой компании, среди крупнейших по численности сотрудников компаниях группы в АО "Укргаздобыча" и АО "Укртранснафта" - более 90%. В АО "Укртрансгаз" - более 95%

"Компания проводит информирование сотрудников о необходимости вакцинации - через корпоративные каналы коммуникации, а также через мероприятия с привлечением медиков и руководства компании, чтобы ответить на все вопросы, связанные с различными аспектами вакцинации. После последнего такого мероприятия, проведенного месяц назад, темп вакцинации значительно повысился", - говорят в пресс-службе НАК.

Не только крупные

В "Ощадбанке" кратко ответили, что по последним данным (на 3 декабря 2021 года) среди 25,5 тысяч сотрудников было 86% вакцинированных.. По словам пресс-службы "продолжается информационная работа".

В главном офисе Фонда госимущества уровень сообщили, что уровень вакцинации составляет 88%, в территориальных - 91%. В общей сложности это 1369 человек.

В энергогенерирующей компании "Центрэнерго" вакцинировано 92,3% сотрудников, или 5402 человека.

По данным Министерства инфраструктуры, показатели еще нескольких предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства приближаются к 100%. Самые хорошие показатели у компаний с небольшим количеством сотрудников. Это Госавиаслужба (97% - 371 человек), Морская администрация (94% - 220 человек). Показатели выше 80% у «Украэроруха, аэропортов «Борисполь», «Львов», Администрации морских портов, Администрации речных портов и др.

В целом, несмотря на достаточно сложную задачу, большинство предприятий критической инфраструктуры с задачей справились, если не на «пять», то на твердую «четверку». Учитывая разветвлённость и размеры некоторых из них – типа «Укрпошты» и «Укрзализныци», прогресс за месяц можно назвать успешным. Следующий этап – вакцинирование социальных служб и органов власти.

Согласно приказу 2393, обязательная вакцинация должна быть проведена для педагогов, работников центральных и местных органов власти, организаций, оказывающих социальные услуги, социальной защиты детей, а в будущем, практически всех сотрудников государственных предприятий