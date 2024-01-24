Майстерність у дизайні: двері прихованого монтажу для сучасного інтер'єру

Прихований монтаж дверей - це не лише стильне рішення для вашого інтер'єру, але і справжня перевага в сучасному дизайні приміщень. У цій статті ми розглянемо переваги дверей з прихованим монтажем, розповімо про програму "Є - відновлення", в якій компанія Trio Dveri є партнером, і розглянемо популярні бренди, такі як Astori та Dooris.

Переваги дверей прихованого монтажу

Двері прихованого монтажу мають безліч переваг, які роблять їх ідеальними для будь-якого інтер'єру:

Естетичний вигляд: Двері з прихованим монтажем виглядають стильно і сучасно, надаючи елегантності вашому приміщенню. Ефективне використання простору: Вони не займають зайвого місця та оптимізують використання доступного простору. Легкість в установці: Процес монтажу дверей з прихованим монтажем вимагає менше часу та зусиль, що робить їх вигідним вибором. Можливість вибору дизайну: Ви можете вибирати серед різних дизайнів та матеріалів, які відповідають вашому стилю.

Програма "Є - відновлення"

Починаючи з 10 травня, розпочалася ініціатива під назвою "єВідновлення" (https://erecovery.diia.gov.ua/), яка надає можливість отримати компенсацію до 200 тисяч гривень для відновлення майна, що пошкоджене через війну. Отримані кошти можна витратити на закупівлю будівельних матеріалів або послуг підрядників, які беруть участь в програмі.

Ця програма призначена для власників майна, яке зазнало незначних пошкоджень і потребує ремонту, такого як ремонт даху, заміна вікон та дверей тощо. Це стосується як ремонту квартир, так і приватних будинків, а також кімнат у гуртожитках. Важливою умовою для участі є те, що житло не повинно бути вже відремонтованим. Якщо власник пошкодженого житла вже провів частковий ремонт за свої кошти, він все одно може подати заявку на участь у програмі, щоб отримати фінансову підтримку для завершення робіт та відновлення майна в повному обсязі.

Компанія Trio Dveri є партнером цієї програми і активно підтримує ідеї відновлення та сталого розвитку.

Популярні бренди дверей прихованого монтажу

На ринку існує безліч виробників дверей з прихованим монтажем, серед яких особливо виділяється бренд Astori.

Бренд дверей Astori славиться своєю високою якістю та стійкістю, він має численні переваги, які привертають споживачів:

Висока якість матеріалів: Astori використовує тільки якісні і довговічні матеріали для виготовлення своїх дверей. Це гарантує довгий термін служби та відмінну стійкість до зносу. Сучасний дизайн: Бренд Astori славиться своїми сучасними та стильними дверними конструкціями, які легко вписуються в будь-який інтер'єр. Великий вибір кольорів, фактур та обробок дозволяє вибрати двері під індивідуальний смак клієнта. Високий рівень безпеки: Двері Astori обладнані надійними механізмами замикання та виготовлені зі спеціальних матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки та захист від вторгнень. Енергоефективність: Багато моделей дверей Astori мають високу теплоізоляцію, що дозволяє зберігати тепло в приміщенні і зменшувати витрати на опалення. Гарантія якості: Astori надає гарантію на свої двері, що свідчить про впевненість у якості своєї продукції та готовність виробника відповідати за неї.

Де купити двері прихованого монтажу?

Якщо ви плануєте купити двері з прихованим монтажем, зверніться до салону дверей Trio Dveri (https://triodveri.ua/). Там вас очікує великий вибір моделей та професійні консультації, які допоможуть вам обрати ідеальні двері для вашого інтер'єру та дізнатися більше про програму "Є - відновлення".