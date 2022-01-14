Не сдается и требует компенсацию: ребенок с обложки альбома Nirvana снова подал иск на группу

Американец Спенсер Элден подал повторный иск против группы Nirvana из-за того, что она около 30 лет назад использовала для культовой обложки альбома Nevermind его детскую фотографию. Об этом сообщает специализированное издание Spin.

Американец судится с компанией Universal Music Group и фотографом Кирк Уэддл. От каждого из них он требует по 150 тысяч долларов без учета возмещения судебных издержек.

В иске также сказано, что Элден требует возмещения ущерба в связи с "травмами, которые Спенсер Элден получил в течение десяти лет, предшествовавших подаче этого иска, и травмами, которые он получил с тех пор".

Опять же, в иске утверждается, что он имел "продолжающуюся коммерческую сексуальную эксплуатацию его детского фото". Вторая исправленная жалоба касается только последних 10 лет.

Обложка альбома Nevermind является одной из самых узнаваемых обложек всех времен. На ней изображен обнаженный младенец под водой в бассейне, с энтузиазмом плывущий к долларовой банкноте, нанизанной на рыболовный крючок. После выхода альбома Nirvana подверглась нападкам со стороны американских пуритан и многократно объясняла, что обложка альбома сугубо сатирическая и обыгрывает "капиталистическую жажду наживы, которая царит в обществе".

Напомним, в августе 2021 года Элден впервые заявил, что изображение его обнаженной натуры на обложке альбома представляет собой запрещенный откровенный контент с изображением детей и нарушает федеральное законодательство США. С этим обвинением он обратился в суд.

В январе этого года судья в Калифорнии отклонил иск Элдена против группы Nirvana.