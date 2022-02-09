Ощадбанк начал оформлять карты "е-Поддержка" для вакцинированных подростков

Ощадбанк начал оформлять карты "е-Поддержка" для клиентов возрастом от 14 лет с "зеленым" сертификатом о вакцинации. Как говорится в сообщении госбанка, открыть такую карту для получения 1000 гривен подростки могут в мобильном приложении "Ощад 24/7".

Для этого необходимо обновить приложение и в главном меню вверху справа нажать "+" и выбрать "Заказать карту "е-Поддержка".

Затем в приложении госуслуг "Дія" следует в разделе "Услуги" подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту "е-Поддержка" и далее ожидать зачисления денег на нее.

Полученные таким образом 1000 грн подростки смогут использовать в течение четырех месяцев со дня зачисления.

Их можно потратить не только на книги, услуги в сфере культуры, спорта или на пассажирские перевозки, но и на образование, детские внешкольные кружки, пребывание в летнем или спортивном детском лагере, а также на спортивные товары (коньки, лыжи, туристические принадлежности), канцтовары и школьные принадлежности.

Напомним, что в конце прошлой недели оформлять карты "е-Поддержка" начал и крупнейший украинский банк - ПриватБанк.

Отметим также, что с недавних пор "тысячу за вакцинацию" пенсионеры могут потратить на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг, а накануне инициатор таких поощрений президент Владимир Зеленский анонсировал, что вакцинированные граждане старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон. Запись желающих, однако, начнется лишь в апреле.