Розкриваємо таємниці всіх витрат на теплу підлогу

З приходом зими настає час, коли питання забезпечення тепла в будинку стає вкрай актуальним. Похолодання змушує нас звернути увагу на опалювальні системи та вибір найефективніших методів підтримки комфортної температури у приміщенні. Окрім необхідності забезпечення тепла, ми також стикаємося зі зростанням витрат, пов'язаних із опаленням.

Витрати на опалення постійно зростають, особливо у холодний період. Це стосується не лише цін на електроенергію, а й на газ, паливо та інші ресурси. У зв'язку з цим питання економії тепла та енергії стає важливим аспектом забезпечення комфортних умов у будинку.

У зв'язку з чим багато хто звертає увагу на більш ефективні та економічні методи опалення, такі як електричні теплі підлоги, які забезпечують рівномірний та довготривалий розподіл тепла по всьому приміщенню. Такі інноваційні системи не тільки створюють затишок та комфорт, а й сприяють зниженню витрат на опалення.

Оптимізація опалення

Встановлення електричної теплої підлоги стає не просто інвестицією, а й стратегічним кроком економії енергоресурсів. Це особливо очевидно стало під час блекаутів, коли ті, хто мав теплу підлогу, усвідомили переваги цієї системи. Фахівці з компанії "Розумний Дім" підкреслюють, що грамотно встановлена і налаштована тепла підлога є надзвичайно вигідним вкладенням грошей.

Для досягнення максимальної ефективності та комфорту, експерти "Розумного дому" рекомендують провести ретельну термоізоляцію приміщень. Це допоможе мінімізувати втрати тепла та зробить опалення ефективнішим. Також якісна установка теплої підлоги стане ключовим елементом у збереженні температури в будинку.

Важливим кроком оптимізації опалювальної системи є використання якісного програмованого терморегулятора. Цей елемент дозволяє точно регулювати температурний режим, оптимізувати витрати енергії та забезпечувати комфортну атмосферу у кожний момент часу. Поєднання термоізоляції, теплої підлоги та сучасного терморегулятора стає ключем до ефективного та економного обігріву.

Вигідні рішення опалення з точними розрахунками

Експерти компанії "Розумний Дім" із задоволенням діляться обчисленнями щодо ефективності та економії при використанні систем обігріву. Так, фахівці компанії радять підтримувати рівень обігріву на рівні 150 Вт на квадратний метр. За вартості одного метра квадратного обігріву в 40 копійок на годину, витрати на 10 годин роботи теплої підлоги на день становитимуть лише 4 гривні. Щомісячні витрати на обігрів при цьому будуть обмежені сумою 120 гривень.

Це еквівалент лише 2-3м чашкам кави, тоді як традиційні системи опалення можуть обходитися в 53 копійки за той же період часу. Важливо, що розраховані значення засновані на припущенні безперервної роботи системи.

Технологія електричної теплої підлоги функціонує за принципом сучасної праски або бойлера: як тільки електрична тепла підлога досягає заданої температури, вона автоматично вимикається. Це дозволяє додатково заощадити енергію та знизити витрати на опалення. Таким чином, реальні витрати можуть бути навіть нижчими за попередньо розраховані цифри, роблячи систему обігріву економічно вигідною.

Інноваційні рішення вражають

"Розумний Дім" у партнерстві з датською компанією OJ Electronics представляє інноваційний регулятор з унікальною інтелектуальною системою. Тепер можна встановити вартість кіловата та необхідну суму витрати на опалення, і регулятор автоматично вибере найбільш економічну програму обігріву.

На додаток до вищезазначеного інноваційного регулятора, “Розумний Дім” також пропонує клієнтам використання сучасних терморегуляторів, наприклад, чорні ТМ Wärme або білі Profitherm Wi-Fi. Ці пристрої забезпечують унікальну можливість дистанційного керування температурою у приміщенні.

Завдяки функції Wi-Fi, користувачі можуть легко та зручно регулювати тепловий режим з будь-якої точки, використовуючи мобільний пристрій або планшет. Це не тільки забезпечує максимальний комфорт, але також дозволяє оптимізувати енергоспоживання, реагуючи на зміни у розкладі та уподобаннях.

Таке інтегроване рішення дає клієнтам повний контроль над кліматом свого будинку, наголошуючи на принципах ефективності та зручності, які лежать в основі філософії “Розумного Дому”.

Висновок

"Розумний Дім" надає клієнтам унікальні можливості керування опаленням.

Ефективність, економія та зручність – ключові елементи, які завдяки електричним теплим підлогам стають невід'ємною частиною створення затишку та забезпечують значну економію витрат на опалення у нашому будинку.