СБУ затримала на Херсонщині бойовика "ДНР", який стріляв у мирне населення (ФОТО)

Служба безпеки та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на тимчасово окупованій частині півдня України, в результаті якої затримали бойовика терористичної організації "ДНР", що погрожував вбивством та стріляв у мирне населення.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, затриманим є мешканець міста Жданівка Донецької області, який у 2014 році добровільно приєднався до підконтрольних країні-агресору незаконних збройних формувань. Згодом отримав "паспорт" місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення зрадника відрядили до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку "народної міліції "ДНР". Там він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

"Встановлено факти його стрільби по мирних мешканцях, з яких він хотів вибити зізнання у нібито їх причетності до українських партизанів чи ДРГ", - додали в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України триває розслідування для притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру громадянину РФ, який готував силове захоплення влади в Україні. З цією метою він планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, у свою чергу, повинно було призвести до створення "народних республік" в регіоні.