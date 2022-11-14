СБУ задержала в Херсонской области боевика "ДНР", стрелявшего в мирное население (ФОТО)

Служба безопасности и спецназовцы ВСУ провели масштабную спецоперацию на временно оккупированной части юга Украины, в результате которой задержали боевика террористической организации "ДНР", угрожавшего убийством и стрелявшего в мирное население.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, задержан житель города Ждановка Донецкой области, который в 2014 году добровольно присоединился к подконтрольным стране-агрессору незаконным вооруженным формированиям. Впоследствии получил "паспорт" местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения изменника отправили в 3 стрелковый взвод 1 роты 5 батальона 109 полка "народной милиции "ДНР", где он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском направлении.

"Установлены факты его стрельбы по мирным жителям, из которых он хотел выбить признание в якобы их причастности к украинским партизанам или ДРГ", - добавили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для привлечения виновного к ответственности.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему силовой захват власти в Украине. С этой целью он планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях нашего государства. Это, в свою очередь, должно было привести к созданию "народных республик" в регионе.