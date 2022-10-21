У КМДА уточнили, коли у Києві розпочнуться осінні канікули

У київських школах діти підуть на осінні канікули з 31 жовтня і будуть відпочивати до 6 листопада, повідомила 21 жовтня пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В КМДА підкреслили, що до початку канікул заклади освіти в столиці продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

"Заклади дошкільної освіти та позашкілля столиці під час канікул продовжать роботу в форматі, в якому працюють наразі", — уточнили в адміністрації.

Зазначимо, що у разі оголошення сигналу тривоги під час прийому/приходу дітей/учнів до закладу освіти, вони разом з працівниками закладу та батьками або іншими супроводжуючими особами мають терміново перейти в укриття закладу освіти.

Під час повітряної тривоги, після того, як всі учасники освітнього процесу перейшли в укриття, діти/учні до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу "Відбій повітряної тривоги!".

При цьому передбачено, що якщо ж учень перебуває в укритті закладу освіти під час сигналу повітряної тривоги, батьки зможуть її забрати лише після відбою тривоги.

Нагадаємо, із 7 жовтня у столиці розпочали опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – лікарень, шкіл, садків та інших установ.