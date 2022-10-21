В КГГА уточнили, когда в Киеве начнутся осенние каникулы

В киевских школах дети уйдут на осенние каникулы с 31 октября и будут отдыхать до 6 ноября, сообщила 21 октября пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА подчеркнули, что до начала каникул учебные учреждения в столице продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасность и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения.

"Учреждения дошкольного образования и внешколы столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают сейчас", - уточнили в администрации.

Отметим, что в случае объявления сигнала тревоги во время приема/прихода детей/учащихся в учебное заведение они вместе с работниками учреждения и родителями или другими сопровождающими лицами должны срочно перейти в укрытие учебного заведения.

Во время воздушной тревоги, после того, как все участники образовательного процесса перешли в укрытие, дети в учебные заведения не принимаются к оглашению сигнала "Отбой воздушной тревоги!".

При этом предусмотрено, что если ученик находится в укрытии учебного заведения во время сигнала воздушной тревоги, родители смогут его забрать только после отбоя тревоги.

Напомним, с 7 октября в столице начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы – больниц, школ, садов и других учреждений.