Украинцы теперь могут совершить виртуальное путешествие по Зоне отчуждения

В Украине начала работу образовательная и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие", которая позволяет совершить виртуальное путешествие по Зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В этом году исполнилось 35 лет Чернобыльской трагедии. Та апрельская ночь более тридцати лет назад разделила жизнь миллионов людей на «до» и «после». Слово «Чернобыль» услышал весь мир. Но его начали упоминать в большинстве своем рядом со словами «трагедия», «катастрофа», «беда». Это действительно едва ли не самая большая техногенная катастрофа человечества. И это поистине огромная трагедия. Это сломанные человеческие судьбы, брошенные дома и опустошенные земли Зоны отчуждения. Но также стоит обратить внимание на другую сторону Чернобыля – на мужество и самоотверженность героев, которые почти голыми руками противостояли этой катастрофе. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свою жизнь и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы никогда больше не допускать подобных катастроф на нашей планете. Должны уважать подвиг ликвидаторов и помнить его цену», – отметил президент Владимир Зеленский.

Проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Сайт «Чернобыль. Путешествие» разработан веб-продакшн-студией Gremcy. Перейдя по ссылке, можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности, полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией «Дуга» и брошенными селами Полесья, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать разговоры о будущем Зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

Сайт «Чернобыль. Путешествие» создан по принципам скролителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время перелистывания и нажатия.

«Важно открывать тайны Чернобыля и передавать эти знания следующим поколениям. Здесь имеет ценность каждая история, каждое воспоминание людей в чрезвычайных обстоятельствах, свидетельства ликвидаторов, ученых, инженеров, бывших чиновников, военных и всех, кто имеет что сказать», – подчеркнул заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.

«В Чернобыльской зоне начинают реализовывать инфраструктурные проекты и внедряют новейшие технологии. А платформа «Чернобыль. Путешествие» помогает собрать бесценные истории о Чернобыле и лучше понять, что же произошло 26 апреля 1986 года и как с этим жить», – добавил Тимошенко.

Над проектом работала команда из более двухсот специалистов — от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и развеять распространенные мифы о Чернобыле.

В блоке «Люди» – истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС.

Желающие смогут приобщиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке «Сегодня, завтра».

Эта образовательная и коммуникационная платформа стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» к 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Как сообщалось, на аукцион выставили первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.