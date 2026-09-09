Украина теряет часть рынков кукурузы: Аргентина резко наращивает поставки

Аргентина может установить рекорд по экспорту кукурузы в августе и сентябре – страна планирует поставить на внешние рынки до 10 млн. тонн зерна. Спрос на аргентинскую кукурузу растет, в частности, из-за осложнений украинского экспорта вследствие российских ударов по портовой инфраструктуре Одесщины.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

О рынке кукурузы

Рост спроса на аргентинскую кукурузу связывают, в частности, с усложнением украинского экспорта из-за российских атак на портовую инфраструктуру. Часть дополнительных объемов аргентинского зерна уже закупают страны Северной Африки, традиционно являющиеся важными рынками для украинских экспортеров.

Аргентина является третьим крупнейшим экспортером кукурузы в мире. В настоящее время страна завершает сбор урожая сезона 2025-2026 годов. По оценке правительства, оно составит 71,7 млн тонн — почти на 20% больше предыдущего рекорда, установленного пять лет назад.

Большие запасы позволяют аргентинским экспортерам предложить международным покупателям значительные объемы зерна по конкурентным ценам. Это усугубляет позиции страны на мировом рынке в период, когда часть традиционных поставщиков сталкивается с логистическими проблемами.

Аргентина наращивает поставки в Северную Африку

Одним из ключевых направлений для аргентинской кукурузы стала Северная Африка. Страны региона долго закупали значительные объемы украинского зерна, однако из-за проблем с его поставкой все активнее ищут альтернативных продавцов.

По данным аргентинского статистического агентства INDEC, в январе-июле 2026 года экспорт кукурузы в Северную Африку вырос на 45% - до 6,5 млн тонн. Общие поставки аргентинской кукурузы за этот период увеличились на 15%.

Больше всего нарастило закупки Марокко. За год импорт аргентинской кукурузы в страну увеличился на 133% - до 1,55 млн тонн. Поставки в Египет выросли на 48% - до 2,4 млн. тонн, а Алжир увеличил импорт на 10% - также до 2,4 млн. тонн.

Российские удары усложняют экспорт украинского зерна

Украинский экспорт кукурузы подвергается российским атакам на портовую инфраструктуру Одесской области. Именно через порты региона Украина традиционно вывозила значительную часть зерна на внешние рынки.

Из-за повреждения портовой инфраструктуры часть грузов приходится перенаправлять на наземные маршруты и через дунайские порты. Однако их пропускная способность значительно ниже, поэтому они не могут полностью компенсировать морские поставки.

Дополнительные трудности создали засуху и рекордно высокие температуры в Европе. Из-за снижения уровня воды на загруженных участках Дуная возможности для транспортировки украинского зерна еще больше сократились.

По данным Reuters, в прошлом месяце объемы украинских поставок снизились на 52%. На этом фоне часть покупателей, ранее закупавших кукурузу в Украине, переориентируется на Аргентину.

Рекордный урожай и значительные доступные объемы позволяют аргентинским экспортерам оперативно увеличивать поставки и закрепляться на рынках, где из-за проблем с украинским экспортом возник дефицит зерна.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.